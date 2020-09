Bozyazı'da polisler kan bağışında bulundu

Türk Kızılay'ı tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli de destek verdi. Polis ve vatandaşlardan yaklaşık 60 ünite kan bağışı alındı.

Mersin Kızılay Kan Bağışı Merkezi'ne ait gezici kan toplama aracı, Bozyazı Belediyesi önünde bağış yapmak isteyen vatandaşlar ile polislerden kan bağışı aldı. Bozyazı ilçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör ve emniyet personeli, doktorlar gözetiminde yapılan testin ardından kanlarını bağışladılar. Covid-19 salgın hastalığı nedeni ile millet ve insanlık olarak çok zor bir süreçten geçildiğini, el ele verilmesi halinde ise aşılamayacak hiç bir engelin olmayacağını ifade eden Müdür Göngür, “Her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulan kan, sosyal mesafe ve hastanelerden uzak durma zorunluluğu ile eskisi kadar da toplanamamaktadır. Her birimizin de, her an kana ihtiyaç duyabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak, sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmek için mesai arkadaşlarım ile kan bağışında bulunduk. Bilinmeli ki polis teşkilatımız, sadece bir ünite değil, milletimizin selameti için kanının son damlasını vermeye, feda etmeye ant içmiştir. Teşkilat mensuplarımız milletimizin selameti için canlarını vermekte hiçbir zaman tereddüt etmemişlerdir. Bizler de binlerce şehidimizin bize bırakmış olduğu emanete sahip çıkmak adına canımızı ve kanımızı vermek için hiçbir zaman tereddüt etmeyiz. Kızılay teşkilatımız çok güzide bir teşkilattır. Yapılan hayırlı kampanya çerçevesinde personelimiz kan bağışında bulunuyorlar. Kan vermenin ne kadar kıymetli olduğunu ve sağlığa faydalı olduğunu biliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz” dedi.

Bozyazı Kaymakamı Arif Yalçın ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya'da kan bağışında bulunanları ziyaret etti. Dr. Lokman Taşdemir, Yalçın ve Çetinkaya'ya yapılan işlemler ve kan bağışının vücuda sağladığı faydalar konusunda bilgi verdi. Pandemi sürecinde kana her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu, vatandaşların salgın hastalık nedeni ile kan bağışında bulunma konusunda biraz kuşkulu davrandığını söyleyen Taşdemir, dünyada her şeyin yapay olarak üretilebildiğini, ancak kanın yapay olarak üretilemediğini, bu nedenle kan bağışının çok önemli olduğunu dile getirdi. Taşdemir, bütün vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet etti.