Bozyazı'da şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde şehit ve gazi aileleri iftar yemeğinde bir araya geldi.

Bozyazı Kaymakamlığınca Bozyazı Öğretmen Evi'nde düzenlenen iftar programına Kaymakam Hayatı Taşdan, Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Ertuğrul Ekici, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Çağlar Hanımeli, şehit yakınları, gaziler ve eşleri ile siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı.

İlçe Müftüsü Sebahattin Turan tarafından okunan ezanın ardından oruçlar açıldı. İftar sonrası bir konuşma yapan Kaymakam Taşdan, şehit yakınları, gaziler ve davetlilerle bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Taşdan, “Bu toprakları geçmişten beri bizlere vatan yapan ecdadımıza, aziz şehitlerimize ne kadar rahmet dilesek azdır. Allah mekanlarını cennet eylesin. Rahmete giden gazilerimize de Allah'dan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Hayatta olan gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Şehitlerimizin ve gazilerimizin bu vatan için verdiği mücadele hiçbir zaman unutulmayacaktır. Sizlerle bir arada iftar yapmaktan ve aynı ortamı paylaşmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Ramazanınız mübarek olsun, iftarlarınız, oruçlarınız hayırlı olsun" dedi.

Müftü Turan tarafından okunan dua sonrası Kaymakam Taşdan, masaları gezerek şehit yakınları, gaziler ve aileleri ile tek tek ilgilenerek sohbet etti.