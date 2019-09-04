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Bozyazı'da trafik kazası: 3 yaralı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Çubukkoyağı Mahallesinde gece meydana gelen trafik kazasında 33 T 3500 plakalı taksinin sürücüsü Turgut Bal, D-400 karayolu üzerinde Cihan Canıtez idaresindeki 34 RB 2587 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her 2 araçta hurdaya dönerken, araçlarda 3 kişi sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-400 karayolunda geçişler, tek yönden sağlandı.


Kaza nedeniyle soruşturma başlatıldı.

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