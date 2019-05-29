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Bozyazı'da trafik kazası: 8 yaralı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Çubukkoyağı Mahallesi Şehit Astsubay Cemal Türedi Caddesi'nde meydana gelen kazada, çilek toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan 33 LN 246 plakalı pikap caddede seyir halindeyken Bozyazı Gürsel Kavun Stadyumu'na yaklaştığı sırada sokak içerisinden caddeye çıkmak isteyen 07 US 975 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile pikap devrildi. Kazada, pikap üzerinde ve araç içerisinde bulunan Suriye uyruklu tarım işçileri ile 07 US 975 plakalı araç sürücüsü D.K. ve yanındakiler olmak üzere 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.


Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Bozyazı ve Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza nedeniyle yol bir süreliğine trafik kapandı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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