Bozyazı'da trafik kazasında bir kişi yaralandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden vatandaşlar çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. M. T. İsimli sürücü, idaresindeki araçla Cumhuriyet Caddesi üzerinde seyir halindeyken, Bozyazı Belediyesi binası önüne geldiğinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjü aşıp karşı yöne geçti. Kaldırıma çıkan araç, belediye binasının bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çarpmanın şiddeti ile araç içerisinde sıkışarak yaralanan sürücü, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Olay yerine gelen ambulans ile Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Anamur'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Bozyazı'nın araç ve insan trafiğinin en yoğun yaşandığı cadde üzerinde meydana gelen kazanın mesai bitimi sonrasında olması ise olası bir faciayı önledi. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.