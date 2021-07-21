Bozyazı'da trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Denizciler Mahallesi D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Eşi Fatma Kalem'i çalıştığı işyerine bırakmak için 33 AAJ 987 plakalı motosikleti ile ilçe merkezinden Anamur tarafına D-400 karayolu üzerinde seyir halinde olan Mesut Kalem, Denizciler Mahallesi'ndeki kavşakta kadın sürücü Koray Erdem yönetimindeki 35 KF 8852 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Mesut Kalem ve eşi Fatma Kalem savrularak yere düşerek ağır yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bozyazı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü 47 yaşındaki Mesut Kalem yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Fatma Kalem'in ise hastanede tedavi altına alındığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Motosiklet ile çarpışması sonucu bir kişinin ölümüne bir kişinin yaralanmasına sebep olan araç sürücüsü Koray Erdem'in polis tarafından gözaltına alındığı, Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

İlgililer, D-400 Karayolu üzerinde bulunan Denizciler Kavşağında sık sık trafik kazasının meydana gelmesi nedeni ile trafiğe kapatıldığını, kavşakta yapılacak olan yeni düzenleme ile önümüzdeki günler içerisinde yeniden trafiğe açılacağını belirttiler.