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Bozyazı'da trafik polisleri, vatandaşlara maske dağıttı

Mersin’in Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama yaptı.

Mersin'in Bozyazı ilçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, uygulama yaptı.Trafik Haftası kapsamında D-400 Karayolu üzerinde yapılan uygulamada ekipler sürücülere kolonya döküp, maske dağıttı.


Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle Trafik Haftası resmi törenlerinin iptal edilmesinden dolayı, polisler farklı etkinlikler yapıyor. Bozyazı'da da D-400 Karayolu ve ana cadde üzerinde uygulama yapan ekipler, hem haftayı sürücülerle birlikte kutladı hemde korana virüse karşı alınması gereken önlemler konusunda vatandaşları uyararak, bilgilendirdi. Araç içinde sosyal mesafenin korunması için sürücüleri ve araçlarda yolculuk edenleri de uyaran ekipler, sürücülere maske ve broşür dağıttı.


Öte yandan Hükümet Konağı girişi ve belirli binaların girişlerine de hafta ile ilgili afişler asıldı.

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