Bozyazı'da umre kafilesi dualarla uğurlandı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 33 kişilik kafile, 2019 yılının birinci tur umre ziyareti için kutsal topraklara dualarla uğurlandı.

Merkez Cami önündeki uğurlanma sırasında duygusal anlar yaşanırken, bazılarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Umre süresince, umrecilere Tekeli Cami imamı İsmet Bakır rehberlik edecek.

Uğurlama öncesi Müftülük Konferans Salonunda program düzenlendi. 20 gün boyunca kutsal toprakları ziyaret edecek olan umreciler için düzenlenen programa, İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, umre gideceklerin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Önder Ayvaz'ın sunumuyla başlayan programda Mustafa Bağcı'nın Kur'an tilavetini gerçekleştirmesinin ardından Ethem Kavun, Ali uysal, Yusuf Makbul ve Mehmet Büyükalpelli'nin okuduğu şiir ve ilahiler dinlendi.

Program Müftü Turan'ın yaptığı konuşma ve duanın ardından, umrecilerin dualarla uğurlanmasıyla sora erdi.