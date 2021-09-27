Bozyazı'da vatandaşlar orman yangınlarına karşı uyarıldı

Orman yangınlarının genellikle dikkatsizlik ve ihmal sonucu çıktığına ve yaşama birliği içindeki bitki ve hayvan topluluklarının yok olmasına neden olduğuna vurgu yapan Esen, “Ekolojik olarak birçok zarara neden olan orman yangınlarının çıkmaması için elimizden geleni yapmamız gerekir. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.

Orman teşkilatı olarak yangın konusunda her türlü tedbirleri aldıklarını, sadece tedbir almanın yeterli olmadığına dikkat çeken Esen, “Sadece tedbirleri almak yetmez. Bu tedbirleri iyi uygulayabilmek gerekiyor. Bunları uygulayacak olan kişiler ise vatandaşlarımız ve bizleriz. Bu noktada vatandaşlarımıza çok büyük görevler düşmekte. Aldığımız tedbir ve yaptığımız uyarıları mutlaka dikkate alarak uymaları gerekmektedir. Orman yangınlarına karşı mücadele hep birlikte yapılmalı” diye konuştu.

“Ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'de sona erecek”

Bozyazı Belediyesinin hoparlöründen de anons yaptırarak, yangın riskine karşı ormanlara giriş yasağının 30 Eylül'e kadar uzatıldığını duyuran ve bu karara tüm vatandaşların titizlikle uyması konusunda uyaran Esen, "Ormanlara giriş yasağı 30 Eylül'de sona erecek. 30 Eylül'e kadar orman içerisinde piknik alanlarında, mesire alanlarında ateş yakmayalım. Ateş yakanlara müsaade etmeyelim. Ateş yakanları ise '177, 112, 155 ve 156'ya bildirelim” ifadelerini kullandı.

Esen, orman yangınları konusunda vatandaşların daha bilinçli ve sorumluluk sahibi olmasını, ormanlara cam ve cam kırıklarının atılmamasını, ormanda ateş yakılmamasını, ormana sönmemiş sigara ya da kibrit atılmamasını, orman içinde ve kenarında çöplerin yakılmamasını, bir duman ya da yangın gördüklerinde orman yangın ihbar hattına bildirmelerinin çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.