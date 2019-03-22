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Bozyazı'da yaşlılar unutulmadı

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr.

Ahmet Hakan Acı, Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla sağlık personelinden oluşturduğu bir ekiple yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret edip, çiçek verdi.


Ziyaretlerde yaşlılarla tek tek ilgilenen ve sohbet eden sağlık ekibi, yaşlıları sağlık kontrolünden de geçirdi. Ziyaretler sırasında yaşlılara yaşamlarını daha kaliteli sürdürülebilmeleri için önerilerde bulunduklarını belirten Dr. Acı, “Her insan için değişik mana ve önem ifade eden yaşlılık, hayatın çok özel bir dönemidir. Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesi, daha aktif olması ve yaşama bağlı kılınmaları gerekir. Yaşlılık dönemi itibar gerektirmektedir; bu aynı zamanda bir minnet borcudur. Toplum Sağlığı Merkezi çalışanları olarak biz de bu minnet duygusuyla tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç kaybolmadığı sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygılar sunuyoruz” dedi.


Sağlık personeli tarafından evlerinde ziyaret edilerek çiçek verilerek mutlu edilen yaşlılar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek, kendilerini unutmadıkları için teşekkür ettiler.

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