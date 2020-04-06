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Bozyazı'da yaşlılara sebze ve meyve

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine sebze ve meyve teslimatı yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yeni tip korona virüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin evine sebze ve meyve teslimatı yapıldı.


Bozyazı Kaymakamlığının girişimleri sonucu belediye, ziraat odası, hal komisyoncuları ikametlerinden ayrılmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi ailelerin sebze ve meyve ihtiyaçlarını karşılamak için bir araya geldi. Yapılan sebze ve meyve bağışları, Bozyazı Belediyesi Düğün Salonunda toplandı. Kaymakam Arif Yalçın ve Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, sebze ve meyvelerin paketlenmesini yerinde inceledi. Kaymakam Yalçın, sebze ve meyvelerin hijyenik kurallara göre paketlenerek, 65 yaş üstü bireyler ile ihtiyaç sahibi aileler ile vakıf sistemine kayıtlı vatandaşlara vefa sosyal destek grubu elemanlarınca teslim edileceğini söyledi. Yalçın, “Bağışta bulunanlara duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar 112, 155, 156 numaralarını arayarak destek talebinde bulunabilir. Sağlığımız için evde kalalım” dedi.

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