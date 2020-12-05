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Bozyazı'daki toplu kuzgun ölümü

Mersin’in Bozyazı ilçesinde toplu kuzgun ölümleri korkuttu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde toplu kuzgun ölümleri korkuttu. Yetkiler tarafından alınan kuzgunlar, incelendikten sonra ölüm nedenleri belirlenecek.


Edinilen bilgiye göre, Bozyazı Merkez Mahallesi Paşabeleni mevkisinde vatandaşlar, sabah kalktıklarında çok sayıda kuzgunun öldüğünü gördü. Bunun üzerine yetkililere haber veren vatandaşlar, kuzgunların ölümlerinin araştırılmasını istedi. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ölen 10 kuzgunu kutulara koyarak, incelemek üzere götürdü.


Yetkililer, yapılan analizler sonucunda kuzgunların neden öldüğünün belirleneceğini belirtti.

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