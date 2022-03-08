Bozyazı'daki voleybol müsabakaları sona erdi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Okul Sporları Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu takviminde yer alan Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Grup Eleme Müsabakaları sona erdi.

Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve 12 ilden 12 kız voleybol takımının katıldığı müsabakalarda A Grubunda İzmir Ö. Karşıyaka Bahçeşehir Ortaokulu, B Grubunda Antalya Cahit Ünver Ortaokulu ve C Grubunda Ankara Tevfik Fikret Ortaokulu grup birinciliğini kazanarak Yıldız Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Finaline katılmaya hak kazandı.

Grup birincisi olarak Türkiye elemelerine katılmaya hak kazanan takımların madalya ve başarı belgeleri Bozyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sema Güler tarafından verildi. Güler, elemelere katılan sporcuları kutlayarak, başarılarının devamını diledi.