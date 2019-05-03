Bozyazılı öğrenciler ile Doğubayazıt'taki askerler mektup arkadaşlığında buluştu

sınıf öğrencileri ile Ağrı Doğubayazıt Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4. sınıf öğrencileri ve Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı Tank Taburu askerleri, eTwinning ‘Türkiye'den Doğubayazıt'a Mektup Var' projesi kapsamında mektup arkadaşlığında buluştu.

Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda proje öğrencileri ve velilerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgi·n, proje öğrencileri Şehit Murat Namdar Ortaokulu 5-A sınıfından Duygu Bal, Buse Nur Şimşek, Esmehan Kukkuk, Ece Oğul ve Kağan Aydın'a belgeleri ile asker ve kardeş okul öğrencilerinden gelen mektup ve hediyelerini verdi.

Proje yürütücüsü Şehit Murat Namdar Ortaokulu Fen ve Teknoloji Öğretmeni Ayşenur Şen, yaptığı sunumda, Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulunun eTwinning projeleri kapsamında “Türkiye'den Doğubayazıt'a Mektup Var” adlı projeye ortak olduğunu söyledi. Projenin Ağrı Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı ve Mersin Bozyazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sezgin'in himaye ve destekleriyle yürütüldüğünü belirten Şen, ulusal çaptaki projenin 110 ortak ile faaliyetlerine şubat ayında başladığını, haziran ayında bitmesinin planlandığını söyledi. Ulusal çaptaki projenin son aşamalarında Bozyazı yöresinden hatıra hediyelerin kardeş okulun mektup arkadaşlarına gönderilmesinin hedeflendiğini anlatan Şen, “Her ay proje hedefleri doğrultusunda etkinlik planına göre karşılıklı mektup gönderimi devam etmektedir. Projenin amacı, günümüzde unutulmaya yüz tutmuş iletişim aracı olan mektubu yeniden hayata geçirmek, öğrencilerin sosyal medya bağımlılığını azaltmak, sosyalleşmelerini sağlamak, özgüvenlerini artırmak. Ayrıca, projelere ilgilerini, insan ve vatan sevgilerini arttırmak, Türkçe'yi doğru kullanma becerilerinin gelişimini sağlamak, dilsel ve kültürel gelişime katkıda bulunmak, farklı coğrafyalarda yaşayan öğrencilerin birbirini tanıması ve farklı gelenekleri öğrenmeleri konusunda bilgi alışverişi yapmalarına katkı sağlamak hedeflendi. İlk mektuplarında öğrenciler birbirlerine kendilerini, yaşadıkları çevreyi, okullarını, hobilerini, yöresel lezzetlerini, bölgelerindeki faaliyetleri tanıttılar, ortak ürün olarak hikaye tamamladılar. Sonrasında Doğubayazıt 1. Mekanize Piyade Tugayı Tank Taburu askerlerimize mektup gönderdiler ve cevaplarını heyecanla aldılar” dedi.

Sunumun ardından kardeş okul öğretmen ve öğrencileriyle online görüşme yapıldı. Görüşme esnasında ve mektupların okunması sırasında duygusal anlar yaşandı.