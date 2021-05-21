Bozyazılı öğrenciler, okudukları kitapları kütüphaneye bağışladı

Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, okudukları kitapları Şehit Celal Özcan Z-Kütüphanesine bağışladı.

Bozyazı Ortaokulu Fen Bilimleri öğretmeni Havana Erdoğdu tarafından yürütülen 'Kitabımızı Konuşuyoruz' eTwinning projesinde yer alan öğrenciler, proje kapsamında okudukları kitapları okul bünyesinde bulunan Şehit Celal Özcan Z-Kütüphanesine bağışladı.

Projeyle ilgili açıklama yapan Erdoğdu, projede yer alan öğrencilerin velileriyle beraber her ay belirlenen kitapları okuyup değerlendirdiklerini, proje sayesinde öğrencilerin ve velilerinin okuma alışkanlığı kazandıklarını söyledi. Öğrencilerin bu sayede aileleriyle beraber kaliteli zaman geçirdiklerini belirten Erdoğdu, “Projede yapılan etkinliklerle öğrenciler işbirliği içinde çalışarak bazı web2 araçlarını kullanmayı öğrendiler. Bu sayede pandemi döneminde öğrencilerin ve ailelerinin kitapla daha çok zaman geçirmeleri sağlandı. Proje süresince alınan kitapların okunduktan sonra öğrencilerim tarafından okul kütüphanesine bağışlanması ise gerçekten güzel bir hareket. Hepsini kutlarım” dedi.

Projenin okul ve ilçe adına yapılmış önemli projelerden biri olduğunu belirten Bozyazı Ortaokulu Müdürü Mehmet Sak da “Öğrenciler, okudukları kitapları okul kütüphanesine bağışlayarak örnek bir davranış sergilediler. Hepsini gözlerinden öperim, teşekkür ederim. Öğrencilerime sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yaşam dilerim” ifadelerini kullandı.