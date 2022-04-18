Bu atölyede atıklar sanata dönüşüyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) bünyesinde bulunan ‘Cam Füzyon Atölyesi' ile geri dönüşüme katkıda bulunuyor.

Osmaniye Mahallesi'ndeki TORTEK binasında eğitimlerin verildiği Cam Füzyon Atölyesi, unutulmaya yüz tutmuş cam işleme sanatını yeniden günümüze taşıyor. Cam ve atık şişeleri eritip çeşitli aşamalardan geçiren kursiyerler, hem atölyede meslek öğreniyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar. 18 ile 65 yaş arası kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölyede eğitmen eşliğinde atık camlardan süs eşyaları, ayna süslemeleri ve çeşitli tablolar yapılıyor. Kursiyerlerin, atıl durumda bulunan camları tekrar değerlendirerek yaptıkları eşyalar, ev ve işyerlerini süslüyor. Kursiyerlerin ürettikleri ürünler, kentte düzenlenen fuarlarda da sergilenerek, alıcısını buluyor.

Kursiyerlerden Zeynep Özüdoğru, cam işleme sanatının kendisi için bir tutku haline geldiğini belirtip Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a böyle bir imkan sunduğu için teşekkür etti.

Saksı içine kirpi modeli süs eşyası yaptığını söyleyen kursiyer Özüdoğru, sanatsal ürünleri yaparken aynı zamanda sosyalleştiklerini de kaydederek, "Toroslar Belediyemizin TORTEK kurslarında üretilen ürünleri fuarda gördüm. Cam füzyon hocamızla da orada tanıştım. Hocamız sayesinde kursa başladım ve çok memnunum. Başkanımıza, bizlere böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ederim. Evlerimizde oturmaktansa böyle güzel ve değerli işler çıkarıyoruz. Atık camları değerlendiriyoruz” dedi.

Cam füzyon atölyesinde 3 yıldır eğitim alan kursiyer Meral Bolat da hayallerini sanata dönüştürmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Atık camları, su ve soda şişelerini geri dönüştürüyoruz. Hayallerimizi canlandırdığımız bir kurs burası. Sunum tabakları, süs eşyaları yapıyoruz. Eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza hediye ediyoruz. Aynı zamanda ev ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Bize bu konuda yol açtığı ve destek olduğu için Atsız Afşın Yılmaz başkanımızdan Allah razı olsun” diye konuştu.

Toroslar Belediyesi TORTEK Cam Füzyon Eğitmeni Zahide Eyüpoğlu da cam süsleme işinin keyifli ve gelir getiren bir sanat olduğunu kaydederek, "Burası tamamen atıkların değerlendirildiği bir kurs. Atık camları ve şişeleri geri dönüştürerek yeni objeler çıkartıyoruz. Kursiyerlerimiz, cam kesmeyi ve camı camla kaynaştırmayı öğreniyorlar. Hazırladıkları ürünlerden, gelir elde edip aile ekonomilerine de katkıda bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ise istihdamı teşvik eden çalışmalarının yanı sıra mesleki eğitim kurslarıyla da üretim sürecindeki kadınların desteklenmesine önem verdiklerini vurgulayarak, "Cam Füzyon Kursumuza gelen hanımefendilerin ürettiği birbirinden güzel ürünleri görünce mutlu oluyoruz. Burada kendi emekleriyle atık camları değerlendiriyor ve meslek ediniyorlar. Öğrenmenin yaşı yok. Meslek edinmek isteyen bütün kadınlara kapımız açık. Çalışan, üreten, hem aile hem ülke ekonomisine katkıda bulunan tüm kadınları yürekten kutluyorum" şeklinde konuştu.