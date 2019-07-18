Bu durak başka durak

MERSİN (İHA) – Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde hayata geçirilen Sanat Durağı, ilgi odağı oldu. Mezitli Belediyesi ile Mezitli Kent Konseyi işbirliğinde oluşturulan ve sanatsal figürlerle bezenen durakta, sergiler açılıyor, dans gösterisi yapılıyor, müzik dinletileri gerçekleştiriliyor. Sanat Durağı, yeteneklerini sergilemek isteyenler için de önemli bir mekan oldu.

Mezitli Viranşehir sahilinde oluşturulan Sanat Durağı, Mezitlililerin buluşma noktası oldu. Durak, ilginç sanatsal figürlerinin yanı sıra düzenlenen etkinliklerle de ilgi odağı oldu. Sergiler açılan, dans gösterisi yapılan, müzik dinletileri gerçekleştirilen durak, bir sanat mekanı haline geldi. Mezitli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Mezitli Kent Konseyi'nin gün aşırı düzenlediği etkinliklerle renklenen Sanat Durağı, çevrede oturan vatandaşlar ve yeni yetenekler için de önemli bir fırsat oldu.

“Sanatımızı icra edebileceğimiz bir mekan”

Açılmasının ardından zaman zaman durakta müzik yaparak canlanmasına katkı sunan Müzisyen Salih Geyik, Sanat Durağı'nın sanata katkılarını anlattı. Sokak sanatçılığının gelişmiş ülkelerde ayrı bir kültür olduğunu ve bunun Türkiye'de yeterince bilinemediğini belirten Geyik, Sanat Durağı'nın toplumsal yaşama asıl katkısının ilerleyen zamanlarda daha iyi görüleceğini söyledi.

Bu tür mekanlar oluşturulduğu sürece kendisini ifade etme şansı bulamayan çok büyük yeteneklerin de ortaya çıkacağını vurgulayan Geyik, “Beyoğlu Belediyesi'nde müzik eğitmenliği yapmanın yanında İstanbul'da farklı sanatsal çalışmalarım oldu. İstanbul'dan geldikten sonra burada sanatımızı icra edecek bir mekanımız yoktu. Kafelerde, barlarda müzik yapabiliyorduk. Ancak, buralarda belli bir kitleye hitap edebiliyorduk. Mezitli sahiline geldiğimde böyle bir Sanat Durağı oluşturulduğunu gördüm. Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile tanıştım. Sibel Hanım bana sokağı oluşturma amaçlarını anlattı. Oldukça etkilendim. Sokak müziği yapıyordum ama insanların daha çok para harcamaya yatkın olduğu AVM'lerde yapabiliyordum. Bu tür farklı mekanlar insana sakin bir ortamda gerçek müziği yapma şansı veriyor. Çok ilgi ve tevazu ile karşılaştım. Bundan sonra daha çok insan gelecek ve daha fazla ilgi göreceğine inanıyorum” dedi.

Sokak sanatçılığının günümüzde tam olarak anlaşılamadığını dile getiren Geyik, “Eskiden tiyatro dahil sanat sokakta yapılırdı. Gün geçtikçe elit bir hale geldi. Bu durak bize bu imkanı sağlayacak. Bazen müzik yaparken gençleri yanıma çağırıp birlikte şarkılar söylüyoruz. Farklı bir kaynaşma kültürü bu şekilde oluşuyor. Sanat yapmak isteyen gençlere de ancak böylesi halka açık mekanlarda ulaşabilirsiniz” diye konuştu.

Viranşehir sahiline yapılan yeni düzenlemeyle ilginin arttığını ifade eden çevre sakini Cevdet Gökpınar da “Çok özel bir yerde yaşıyoruz. Çok güzel bir sahilimiz vardı. Şimdi belediyemizin yaptığı çalışmalarla buraya ilgi çok arttı. Akşam saatlerinde trafiğe kapanıyor. Hem yürüyüş hem deniz havasını teneffüs etmek isteyenler için bulunmaz fırsat oldu. Ancak halkımızın burasını temiz tutması da gerekiyor. Çekirdek yiyor, yere atıyor, sigara içiyor yere atıyor. Oysa bu güzellikleri korumamız gerekiyor. Toplum olarak ortaya çıkarılan bu güzelliklere sahip çıkmak lazım” ifadelerini kullandı.

“Gitar çalanların seslerini duymak kentin havasını değiştiriyor”

İnsanların şehir karmaşası içerisinde nefes alacak alanlara ihtiyaç duyduğunu ifade eden bazı çevre sakinleri ise şu görüşleri dile getirdi:

“Dört senedir Mezitli'de ve Mersin'deyim. Bu bölgenin halkı olarak Sanat Durağı'nın bizim için ideal olduğunu düşünüyorum. İnşallah vatandaşımız da burasını güzel bir şekilde değerlendirir; oturur, çayını kahvesini içer; amacına uygun bir şekilde çevresini kirletmeden kullanır diye umuyorum.”

“Gelişim ve turizm bakımından güzel bir yer. Özellikle yürüyüş yaparken gitar çalanların seslerini duymak kentin havasını değiştiriyor. Mezitli halkı için çok güzel bir yer olmuş. Sanat yapan arkadaşlarımız hem kendi sanatlarını duyurma şansı buluyorlar hem de kendilerine ekonomik katkı sağlıyorlar.”

“Sanat duraklarını çoğaltmak istiyoruz”

Sanat Durağını ziyaret eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, durakla ilgili yaptığı açıklamada, Viranşehir sahilinin Türkiye'nin en güzel yerlerinden birisi olduğunu vurguladı. Mezitli'nin 24 saat yaşayan bir kent olması ve bu güzelliklerin tüm vatandaşlar tarafından kullanılması için çaba harcadıklarını söyleyen Tarhan, “Viranşehir sahilinin vatandaşlarımız tarafından daha etkin kullanılması için çalışma yaptık. Kent Konseyimizle birlikte projeyi ortaya koyduk. Belediyemizin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri burada çok güzel bir düzenleme yaparak Sanat Durağı oluşturdular. Sanat Durağımızı vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı Viranşehir sahiline yaptık. Önümüzdeki süreçte başta Soli Pompeiopolis Sütunlu Cadde, Örgülü Sokak, Demokrasi Meydanı olmak üzere farklı mekanlarda da benzer duraklar oluşturacağız. Sanat durağımızın yerel sanatçılarımız tarafından uygun şekilde kullanılması için gereken desteği vereceğiz. Burada sokak müzisyenlerimiz şarkılarını seslendirebilir, ressamlarımız sergi açabilir, tiyatrocularımız mini skeçler sergileyebilir, dans etmeyi sevenler dansları ile renklendirebilirler” dedi.