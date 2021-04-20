Bu merkez girişimcilerin umudu oldu

Mersin Üniversitesi tarafından özellikle genç girişimcilere yardımcı olmak ve Mersin'i çekim merkezi haline getirmek amacıyla 2018 yılında kurulan Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi (Girişim Limanı), gerçekleştirdiği faaliyetler ile girişimcilerin önünü açıyor. Yaptıkları faaliyetler ve gerçekleştirdikleri projelerle ilgili açıklamalarda bulunan Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, gerek bölgesel gerekse ulusal boyutta girişimcilik faaliyetlerinin yürütülmesi ve desteklenmesine katkı sunduklarını belirterek, iş arayandan ziyade iş veren genç kuşağın yetiştirilmesine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

"Adeta bir kuluçka merkezi"

Merkezi, bir kuluçka merkezi olarak tanımlayan Hıdıroğlu, henüz şirketleşmemiş veya şirketini kuramamış girişimcilerin, merkezde hem ofis olarak kullanabilecekleri hem de üniversitesinin referans olacağı bir alana sahip olabileceklerini söyledi. Merkezin girişimcilere mentorluk desteği, ofis alanı, altyapı hizmetleri ve toplantı salonları sağlayan, onları yatırımcı tanıştıran ve işlerini kurmaları, büyütmeleri için destek veren bir yapı olduğunu da anımsatan Hıdıroğlu, “Kişiler girişimi kurduktan sonra referans oluyoruz. İlk 1, 2 senenin sonunda bizim başa başnoktası dediğimiz yatırım maliyetlerini karşıladığı, kara geçmeye başladıktan sonra yüzde 5'lik bir gelirine ortak olma durumumuz oluyor. Kuluçka merkezlerinin yapısı bu şekilde. İstanbul'daki gibi yerlerde daha fazla bir gelire ortak oluyorlar. Biz burada Mersin'de biraz daha düşük tutuyoruz” dedi.

"Çalışma ortamı için yeterli donanıma sahip"

Hıdıroğlu ayrıca, merkezde girişimlerin yatırımcılarla bir araya gelmelerinde, fikirlerini sunmaları sağlanmasına, iş geliştirme, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, strateji, yönetim ve network geliştirme konularında girişimci adaylarına ve öğrencilere önderlik edildiğini de dile getirdi. Hıdıroğlu, “Merkezde girişimciler ihtiyaçları ve iş fikri doğrultusunda kendilerine saatlik periyotlarda özel tahsis edilen, yeterli donanıma sahip uygulama alanlarında fikirlerini ve projelerini ticarileştirmek üzere prototip üretebilmektedir. Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi verilen eğitim ve hizmetlerden ise ücretsiz olarak faydalanabilmekte ve yeni takım arkadaşları bulabilmektedir” ifadelerini kullandı.

"Girişimciler için yol haritası çiziliyor"

Girişimcilerin prototiplerini geliştirdikten sonra yatırımcılarla buluşabildiği, şirketini kurup büyütmek için ihtiyaç duyulan finansman desteğine ulaşabileceği ortamların da sağlandığı merkezde, iş fikirlerinin faydalı eğitim ve tecrübeli mentorlerin desteği ile jüriye sunularak iş modeline çevirme fırsatının da mevcut olduğunu kaydeden Hıdıroğlu, “Merkezimiz, Start-Up Weekend etkinlikleri, Fikir Otobüsü ve Ar-Ge Proje Pazarı etkinlikleri gibi etkinlikleri düzenleyerek girişimcilerin mentorlerin ve yatırımcıların bir araya gelmesini sağlamaktadır. Böylece gerek bölgesel gerekse ulusal boyutta girişimcilikle ilgili aktörlerin bir araya getirilmesiyle sinerji kurularak girişimcilik ekosistemi güçlendirilmektedir. Teknolojik girişimlerin haklarının korunması amacıyla girişimcilere bu aşamada patent ön araştırma ve başvuru desteği de sunulmaktadır. Ayrıca, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezinde temel hedef olan fikirlerin ticarileşmesi ve şirketleşme sürecinde, KOSGEB, TÜBİTAK gibi kurumlardan alınabilecek hibe destekleri konusunda bilgilendirmeler yapılarak girişimciler için yol haritası çizilmektedir. Girişimcilerin talepleri doğrultusunda ise projelerin her aşamasında il genelindeki kurum ve kuruluşlarla iletişim kurmalarına Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak aracılık edilmektedir” şeklinde konuştu.

"2023 vizyonuna önemli katkı sağlıyor"

Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji belgesinin 2023 vizyonu, "sosyo-ekonomik ve mekansal olarak bütünleşmiş, rekabet gücü ve refah düzeyi yüksek bölgelerden oluşan topyekun kalkınmış bir Türkiye" olarak belirlendiğini de ifade eden Hıdıroğlu, “Bu çerçevede tespit edilmiş olan 4 genel amaç ise, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılarak refahın ülke sathına daha dengeli yayılması; tüm bölgelerin, potansiyellerinin değerlendirilmesi ve rekabet güçlerinin artırılması suretiyle ulusal kalkınmaya azami düzeyde katkı sağlaması; ekonomik ve sosyal bütünleşmenin güçlendirilmesi; ülke genelinde daha dengeli bir yerleşim düzeni oluşturulmasıdır. Bu bağlamda da Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji belgesinin 2023 vizyonuna önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Bu vizyon ışığında merkez ile birlikte bölgenin yenilik kapasitesi artmakta, kentte genç girişimcilerin desteklenmesi hususunda gerek ulusal gerekse yerel işbirliği ağları kurulup güçlendirilerek Mersin'in cazibe merkezi haline dönüşmesine katkı sağlanmaktadır” dedi.

"İş fikri olan herkes gelebilir"

Girişimcilere sadece üniversitedeki gençler olarak bakmadıklarını vurgulayan Hıdıroğlu, dışarıdan hatta şehir dışından gelen girişimcilere de destek olduklarını kaydederek, sadece iş fikri ile gelmelerinin yeterli olduğunu ifade etti. Danışmanları ve sektör temsilcilerinin olduğunu bu sayede 53 iş birliği yaptıklarını vurgulayan Hıdıroğlu, şunları söyledi:

“Yeterli olamadığımız noktalarda o paydaşlarımızdan destek alabiliyoruz. Girişimcilik kuluçka merkezleri ile temasımız var. Özellikle ODTÜ girişim merkezi ile ilk protokol imzaladığımız yer. Mersin, Adana arasındaki her yerle, bütün üniversitelerle ayrı ayrı protokollerimiz var. Başka üniversitelerle de var. Ağırlığı İstanbul ve Ankara'ya vermeye çalıştık çünkü orada girişimcilik faaliyetleri daha profesyonel bir şekilde ilerliyor. Dijital gelişim projelerinde yani Start-Up projelerine çok iyi destekler alabiliyoruz oradan.”