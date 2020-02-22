Bu okulun duvarları orman, tavanı gökyüzü

Mersin'in Erdemli ilçesinde "Deniz ve Orman Okulu" projesi kapsamında öğretmen eğitimi kampının 2.'si başladı. Proje kapsamında Erdemli sahilinde deniz ve ormanın buluştuğu Talat Göktepe Çamlığı'nda hazırlanan eğitimlere 15'i eğitmen toplam 45 öğretmen katıldı.

Öğretmenlere 2 gün sürecek kampta ilk yardım, temel kampçılık eğitimi, çevre eğitimi, doğa temelli eğitim, gelişim teorileri, gece yön bulma, gökyüzü gözlem ve atölye çalışmaları başlıklarında 20 saatlik, bir gecesi kamplı eğitim verilecek.

Eğitimin başlaması dolayısıyla öğretmenlere önce proje tanıtıldı, ardından da çam ağaçlarıyla kaplı kamp bölgesine çadırlar kuruldu. Öğretmenler için ilk ders olarak çevreden topladıkları materyallerle bir görsel oluşturmaları istendi. Bir gurup öğretmenin ağaç dalı ve taşla yaptığı 'gülen kız' figürü ilgi çekti.

"Bu okulun duvarı orman, tavanı gökyüzü"

Eğitimle ilgili bilgi veren proje koordinatörlerinden Fahrettin Sunav, "Burada önce öğretmenlerimizin doğayı keşfetmesini, doğada bulacakları doğal materyalleri derslerinde kullanabilmelerini hedefliyoruz. Onlar için çok güzel bir deneyim alanı oluşturuyoruz. Daha sonra öğrenciler buraya gelip, doğada derslerini doğa temelli işleyerek duvarlarının orman, tavanının gökyüzü, arka bahçesinin deniz olduğu bu okulda kendilerini yeniden keşfediyorlar" dedi.

Eğitmen öğretmenlerden Sibel Kubin de ilk olarak öğretmenlerin eğitim aldığını ardından da öğrencilere eğitim verildiğini ifade ederek, "Biz burada öğrencilere doğa temelli eğitim veriyoruz. Öğrencilerin doğayla iç içe olmasını doğayla sağlam bağlar kurmalarını istiyoruz. Buraya getirdiğimiz öğrencilerden velilerden çok güzel dönüşler aldık. Çocukların doğaya karşı farkındalıkları arttı. Bu projedeki hedefimiz doğayla büyüyen, doğayı seven, doğaya karşı farkındalıkları yüksek çocuklar yetiştirmek" diye konuştu.

"Öğrencilerim için katıldım"

Eğitime ilk kez katıldığın belirten öğretmen Seval Bulut Aydın da, "Özellikle öğrencilerim için katılmak istedim. Bizim için güzel bir deneyim olacak. Öğrencilerimin doğayı daha iyi tanımaları, sevmelerini, korumalarını istedim. O yüzden de eğitimin zevkli, güzel, eğlenceli geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Eğitime katıldığı için mutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren öğretmenlerden Yasemin Canlı ise, "Çocuklarıma elimden geldiği kadar doğa sevgisi aşılamayı düşünüyorum. Doğa ile iç içe olmalarını istiyorum. Doğada eğitim yapmalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

Erdemli'de açılan Deniz ve Orman Okulunu gururla takip ettiklerini ifade eden Mersin İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren, okulun Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi. Eren, Deniz ve Orman Okulu projesinin Bozyazı, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde de gerçekleştirilip Erdemli koordinatörlüğünde bütün Mersin'e kazandırılacağını kaydetti.

Öğretmenlerin katılacağı doğa temelli eğitim 2 gün sürecek.