Bu parkta her şey geri dönüşümden

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi ile Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) işbirliğinde yapılan 'Geri Dönüşüm Parkı'nın açılışı yapıldı. Yapısal ve bitkisel peyzajında kullanılan malzemeler dahil parkın tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşturuldu. Araç lastiklerinden tahterevalliler, petrol varillerinden banklar, atık poşetlerden süs havuzları gibi birçok ürünün ortaya çıktığı parka çocuklar ve vatandaşlar, ilk günden ilgi gösterdi.

Mezitli Merkez Mahallesi Zeytinli Cadde üzerinde açılan geri dönüşüm parkı, vatandaşların büyük takdirini topladı. Mezitli Belediyesi ile MIP ortaklığında yapılan parkın açılışına, Belediye Başkanı Neşet Tarhan, MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, milletvekilleri Alpay Antmen ile Cengiz Gökçel ve vatandaşlar katıldı. Açılışta konuşan Başkan Neşet Tarhan, Mezitli'deki belediye yönetimini halkla birlikte yaptıklarını söyledi. Vatandaşların yanı sıra kentteki tüm dinamikleri de yönetime dahil ederek daha çağdaş bir yönetim sergilediklerini kaydeden Tarhan, “Bunun örneklerini geçtiğimiz 5 yılda verdik. Bugünkü proje de bunlardan birisi. MIP'in katkısıyla burada bir geri dönüşüm parkı oluşturduk. MIP bize çok yabancı bir kuruluş değil. Özellikle Güneş Festivali'nde kendilerinden büyük destek görüyoruz. İnşallah bu yılda 21-22 Haziran tarihlerindeki Güneş Festivalimizde de yine MIP'ın bu desteğinin artarak süreceğine inanıyorum” dedi.

"Bu parkın tamamı geri dönüşüm malzemelerinden oluşmuştur"

Çevre konusunun dünyada her zaman gündemde olduğunu vurgulayan Tarhan, “İnsanların, kentlerin daha sağlıklı olması, insanların sağlıklı olarak daha uzun süre yaşaması en çok konuşulan konulardan bir tanesidir. Bizim de geri dönüşüm alanında oldukça geri olduğumuz bir gerçek. Maalesef ülke genelinde geri dönüşümden kazanım oranı oldukça çok düşük düzeyde. Bu elbette biraz eğitim çalışmasıyla, bizlerin çalışması, basının yönlendirmesi ve bu tür projelerle olacaktır. Geri dönüşümün değerlendirilme yüzdesini giderek artırmamız gerekir. Bugünkü açılışını yaptığımız bu parkın tamamı yapısal ve bitkisel peyzajında kullanılan malzemeler dahil geri dönüşüm malzemelerinden oluşmuştur. Yürüyüş yolu da kiremit irmiğinden yapılmıştır. Hurda ahşaptan üretilen dağcı geçişi, tırmanma parkuru, tahterevalli, oyun grupları var. Otomobil lastiğinden süs havuzu, lastiklerden oturma grupları, varillerden koltuk ve çöp kovaları, zeytin ağacı kökünden yapılan masa ve oturma birimi, budanan ağaçlardan çit yapımı yapıldı. Bu yolla özellikle çocuklarda çevre bilincini oluşturmak istiyoruz. Elbette çevre bilincinin daha geniş kapsamda ele alınması gerekiyor. Bugünkü çalışmamızda destek olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Johan Van Daele ise, tematik ve çevre dostu parkı çocukların hizmetine sunmanın haklı gururunu yaşadıklarını söyledi. Sonraki adımlarının Mersin'in her mahallesine böyle parklar kurmak olduğunu vurgulayan Daele, bu sayede Mersin'in çevreci kimliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. İkinci geri dönüşüm parkını Akdeniz ilçesinde yaşayan çocuklara armağan etmek istediklerinin altını çizen Daele, "Çevreye önem vermek kurum kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Her yıl Eylül ayında PSA'nın diğer limanları ile eş zamanlı düzenlediğimiz yeşili koru etkinlikleri kapsamında çalışanlarımızla birçok çevre projesi yürütüyoruz. MIP olarak çeşitli projelerle ve yenilikçi teknolojinin uygulanmasıyla daha iyi bir çevre geliştirmeye çalışırken, şehirdeki yaşam koşullarının arttırılmasında da aktif olarak rol almak istiyoruz. Buna bağlı olarak Mersin'in çevre kimliğine olumlu katkıda bulunmayı hedefliyor, çalışanlarımızın ve çocuklarımızın çevre bilincini artırmayı ümit ediyoruz. Çocuklarımızın geleceğini güvence altına almanın biz yetişkinlerin sorumluluğunda olduğuna inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışı yapıldı.