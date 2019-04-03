Bu sefer yayalar uyarıldı

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması amacıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla Türkiye genelinde hayata geçirilen kampanyayla ilgili bu sefer yayalar bilgilendirildi. Mersin'de ışıklı yaya geçidinde uygulama yapan ekipler, yayaların bu tür yerlerde ışıklara uyması gerektiği, ışıksız yaya geçitlerinde ise önceliğin kendilerinde olduğunu anlattı. Ayrıca ışıklı yaya geçitlerinde ışıklara uymayan yayalara da 108 lira para cezası kesildiğini hatırlattı.

İçişleri Bakanlığının 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılını 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan etmesiyle birlikte tüm Türkiye'de farkındalık çalışmaları başlatılmıştı. Bu kapsamda Mersin'de de yıl başında Mersin Valisi Ali İhsan Su ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katıldığı uygulamayla, sürücüler trafikte yayalara öncelik vermeleri konusunda bilgilendirilmişti. Bugün de konuyla ilgili yayalar bilgilendirildi. Özellikle ışıklı yaya geçitleri konusunda bilgi vermek amacıyla, GMK Bulvarı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü önünde uygulama yapan ekipler, kırmızı ışıkta yaya geçidinden geçen vatandaşları durdurarak, konuyla ilgili bilgi verdi. Ekipler, yayaların bu tür ışıklı yaya geçidi yerlerinde ışıklara uyması gerektiği, ışıksız yaya geçitlerinde ise önceliğin kendilerinde olduğunu söyledi. Hazırlanan broşürleri de vatandaşlara veren ekipler, öte yandan araç sürücülerini de bir kez daha konuyla ilgili bilgilendirdi.

Yaptıkları çalışmayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden polis memuru Burcu Ayyıldız, Türkiye'de yayaların karıştığı kazaların oranının yüksek olduğunu belirtti. Bununla ilgili de bu yıl yeni bir çalışma başlatıldığını kaydeden Ayyıldız, "İçişleri Bakanlığımız 2019 yılını yaya öncelikli trafik yılı ilan etti. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganıyla çalışmalar başladı. Sene başından bugüne kadar hep sürücüler üzerine çalışmalar yürüttük. Konuyla ilgili onlara bastırdığımız el broşürlerimizi dağıttık, bilgi verdik. Ancak biz bu konuda yayalarımızın da bilinçlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle ışıklı yaya geçitleri konusunda bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Işıksız yaya geçitlerinde öncelik hep yayanın ama ışıklı yaya geçitlerinde yayalarda ışığa uymalı. Eğer yaya ışığı kırmızı yanıyorsa durmalılar, yeşilin yanmasını beklemeliler. Araçlar nasıl ışık sistemine uyuyorsa, yayalarımız da buna uymalı. Bugün ki uygulamanın asıl amacı ışıklı yaya geçidin de nasıl hareket edilmesi konusunda bilgi vermekti. İnsanların hayatı bizim için her zaman önceliklidir. Bu konudaki çalışmalarımızı sürüdüreceğiz" diye konuştu.

Bu konuda kurallara uymayan hem araçlara hem de yayalara para cezası olduğunu da hatırlatan Ayyıldız, "Eğer yaya geçitlerinde araç sürücüsü kurallara uymasa 488 lira, eğer yaya ışıklı yaya geçitlerinde kurala uymasa 108 lira ceza yer. Konuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarımız kent genelinde sürecek" şeklinde konuştu.