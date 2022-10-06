Bu sene bereket yılı, dünya talep ediyor

Başta ABD, Avrupa ve Rusya olmak üzere birçok ülkeden yoğun talep gören zeytinyağı için fabrikalar mesaiye başlarken, bu senenin ürün kalitesi ve yoğunluğu ile bereket yılı olduğu olduğu, fiyatının iç piyasada 60-70 TL, ihracatta ise 80 TL civarında olduğu kaydedildi.

Türkiye'nin yaş sebze ve meyvede önemli üretim merkezleri arasında ilk sıralarda yer alan Mersin'de geçtiğimiz haftalarda başlayan sofralık zeytin hasadının ardından şimdi de yağlık zeytine geçildi. Başta Mersin'in Mut, Silifke ve Erdemli ilçeleri olmak üzere kent genelinde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar her yerde yetiştirilen zeytinin hem iç piyasada hem de dış piyasada rağbet görmesi, üreticinin yanı sıra ülke ekonomisine ciddi bir katkı sağlıyor. Yeni yeni bahçelere giren işçilerin bir kısmı el tarağıyla, bir kısmı da elektrikli çırpma aletleri ile hasadı gerçekleştiriyor. Yere serilen brandalara dökülen zeytinler, daha sonra işçiler tarafından yapraklarından ayıklanarak kasa ve torbalara doldurulup yağ fabrikalarına götürülüyor. Fabrikaya gelen zeytinler önce kazanlara dökülüyor, daha sonra aspiratörden geçirilip yıkanmasının ardından kırıcıya giriyor. 2 saat kırıcıdan geçen zeytinler, zahmetli yolculuğunu tamamlatıp yağa dönüşüyor. Milyonlarca ağaçtan yaklaşık 400 bin ton zeytin hasat eden üreticiler, yarısını yağlık, yarısını ise sofralık olarak tüketiciye sunuyor.

"Zeytinin lezzetli yolculuğu zahmetten geçer"

Zeytin hasadı yapan Mustafa Şahin, "Mersin'de zeytin hasadı başladı. Bu hasat 1,5 ay sürer, daha yeni başladı. Bu sene zeytinlerimizde verim güzel, Allah'ın verdiğine şükürler olsun. Elle hasat var, bizim makinelerimiz var, zeytin çırpma makinesi. Biz makineyle hasat yapıyoruz. Bayanlarımız da brandanın üzerine döktüğümüz zeytinleri temizleyip kasalara dolduruyor. Zeytinin lezzetli yolculuğu zahmetten geçer, zahmet olmazsa yemek olmaz. İşçinin emeğini de bilelim. Pazarda zeytinyağının kilosu 70 lira, 80 lira demeyelim. Öyle diyenler gelsin bahçede çalışsın, zorluğunu görsün, ondan sonra konuşsun" dedi.

"Bu yıl rekolte çok yüksek, güzel bir sezon olacak"

Hem yağ ihracatı yapan hem de Erdemli'de zeytinyağı fabrikası işleten Muhammet Gök ise, "2022 yılı sezonu yeni başladı, bir haftadır çekimlerimizi yapıyoruz. Şu anki sıktığımız zeytinler genelde yeşil. Bunlar da erken hasada giriyor. Yağ kalitesi çok yüksektir, asit oranları düşüktür. Onun için erken hasat için şu anda uygun bir zaman. Ekimin 10'undan sonra ocak ayına kadar bölgemizde sıfır rakımdan 800 rakıma kadar zeytin vardır. Bölge bölge ocak ayına kadar sezonumuz hızlı bir şekilde devam eder. Bu yıl verim, rekolte çok yüksek, geçen yıl vermeyen yılıydı. 2022 inşallah güzel bir sezon olacak. Hem bizim için hem üreticilerimiz için güzel bir sezon olacak" diye konuştu.

Avrupa yüzde 80'ine talip, ABD ve Rusya'ya da gidiyor

İspanya'da bu yıl rekoltenin çok düşük olduğuna dikkat çeken Gök, "İhracat bazında talep çok, yüksek fiyatlar, çok çok iyi şu anda. Beklediğimizin üstünde fiyatı var. 60-70 TL bazında şu anda. Genelde Avrupa talep ediyor. Tüm ürünlerle ilgili ihracat sıkıntımız vardı ülke olarak, şu anda Avrupa bizdeki üretimin yüzde 80'ini çekeceğini söylüyor. En büyük ihracat yaptığımız ülke Amerika Birleşik Devletleri. Daha önce Avrupa'da yoktu, Avrupa talep ediyor. Rusya açık, şu anda Rusya talep ediyor. Genel anlamda bütün dünyaya ürünümüz inşallah bu yıl güzel bir şekilde gidecek. Türkiye'nin her noktası iyi, Ege'den Hatay'a kadar vermeyen nokta yok. Bütün üretim çok çok iyi bu yıl" ifadelerini kullandı.