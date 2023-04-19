Bu senenin balık şampiyonu 'palamut' oldu

Tüm Türkiye'de 12 mile kadar olan bölgede 15 Nisan'da başlayan av yasağı, Mersin'de balık fiyatlarına yansımadı. Bu senenin en çok çıkan balığı 'palamut' olurken, balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.

15 Nisan'da 12 mile kadar olan bölgede başlayan av yasağıyla birlikte barbun, gümüş, lagos, karides ve kalamar gibi balıklar artık denizden az miktarda çıkarken, diğer balık türleri 12 milden sonra uluslararası avlanma sahasında balıkçılar tarafından avlanıyor. Yasakla birlikte balık fiyatlarının artması beklenirken, şu ana kadar fiyatlarda yükselme olmazken, bazı balık türlerinin fiyatlarında indirimler bile oldu. Bu sene denizlerden en çok çıkan balık 'palamut' olurken, balık bolluğu balıkçıların yüzünü güldürdü.

"Gelen balıklar yine taze, yine günlük"

Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, 15 Nisan itibarıyla av yasağının başladığını söyledi. 15 Eylül'de açılan balık sezonunun 4 gün önce sona erdiğini kaydeden Polat, "Yaklaşık 4 aylık bir yasağımız var. 15 Eylül'de yeniden avlanmaya başlayacağız. Şu anda trol ve gırgır avcılığı yasaklanmış durumda. 12 milden sonraki alanda, yani uluslararası bölgede avcılık serbest. Yine taze ve günlük balıklarımız mevcut. Sadece balık çeşitliliğinde bir azalma olacak. 40-50 olan balık çeşidi, 15-20'ye düşecek. Gelen balıklar yine taze, yine günlük, uygun fiyatta olacak. Yılın 12 ayı çıkan balıklarımız var. Bunların en başında sardalye geliyor. Omega 3, omega 6 açısından zengin bir yiyecek" dedi.

"Bu sezonun şampiyon balığı palamut"

Bu sezonun şampiyon balığının palamut olduğunu vurgulayan Polat, "Halkımız doya doya palamut yediler. Dolaplarını, midelerini palamutla doldurdular. Gerçekten çok hesaplı palamut satışı yaptık. 20 liraya palamutun tanesini sattık. Halkımız çok iyi değerlendirdi. Palamut bolluğu vardı. Umarım seneye de bu bolluk devam eder. Halkımızın ilgisi de bu balığa gayet iyiydi. Şu anda da balıklar geliyor. Av yasağından dolayı herhangi bir fiyat artışı yok. Yasak olan balık zaten olmadığı için onlarda bir fiyat artışı olmayacak. 12 milden sonra gelen balıklar ile kültür balıklarında belki yüzde 10 gibi bir artış olabilir. Balık fiyatlarını biz zaten elimizden geldiği kadar uygun tutuyoruz. Bu yüzden de zaten sezon kapanmasına rağmen halkımızın halen balık talebi var" diye konuştu.

"Ekipler nefes aldırmıyor"

Av yasağına uymanın bütün balıkçıların ana görevi olması gerektiğini belirten Polat, "Çünkü bindiğimiz dalı kesmememiz lazım. Bu işten biz para kazanıyoruz. Bunun devam etmesi için, sürdürülebilir bir balıkçılığın olması için av yasağına uyulması gerekiyor. Daha önceki yıllar gibi değil. Gerçekten denetimler çok güçlü, yüksek cezalar var. Tarım ve Orman Bakanlığının bu konuda tavizi yok. Sahil Güvenlik Komutanlığı deyim yerindeyse nefes aldırmıyor. Dronlarla, her türlü teknolojiyle kaçak avcılığın üzerine gidiyor. Bu konuda detaylı çalışmalar var. Eskisi gibi kaçak avcılık olmuyor" ifadelerini kullandı.

Balıkçı İsmail Polat ise 4 ay sürecek av yasağının başladığını dile getirerek, "Uluslararası dediğimiz derin sularda avlanma devam ediyor. Oradan da çeşitli balıklar geliyor. Sardalye tabi 12 ay boyunca var. Bu sezonun şampiyonu palamut ile hamsi oldu. Ancak en çok palamut çıktı ve satıldı. Balık bolluğu Akdeniz olarak biraz düşüktü ama Karadeniz'den bol balık çıktı ve buraya geldi. Yasak olduğumuz halde sardalyenin kilosu 40-50 liradan satılıyor. Önümüzdeki günlerde belki bir tık daha düşebilir" şeklinde konuştu.