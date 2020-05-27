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Buğday yüklü kamyon yandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde tarla içerisindeki buğday yüklü kamyon alev alev yandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarla içerisindeki buğday yüklü kamyon alev alev yandı.


Alınan bilgiye göre, Karsavran Mahallesi'nde M.B. idaresindeki 33 N 8877 plakalı kamyonda, buğday hasadı yapıldığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kamyon alev alev yanarken, çevredekiler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, kamyon kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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