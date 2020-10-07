İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kişi, yolda bulduğu parayı mahalle muhtarına teslim etti.


Alınan bilgiye göre, çalıştığı iş yerinden çıkarılan ve baba mesleği olan humus yemeğini seyyar aracı ile mahalle mahalle gezerek ailesine katkı sağlayan Hakan Çalıcı, Yeşiltepe Mahallesi'nde yol üzerinde savrulmuş bin 500 TL parayı gördü.


Paraları yerden alan Çalıcı, parayı mahalle muhtarı İmadettin Söyleme'ye teslim etti. Muhtar da Çalıcı'ya teşekkür edip aldığı paraları jandarmaya bilgi vererek teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.