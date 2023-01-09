Bülent Akbaş'ın 'Mersin Kelebekleri' fotoğraf sergisi açıldı

Mersin'in önemli sanatçılarından Bülent Akbaş'ın 10 yıllık çalışmalarının ürünü olan ‘Mersin Kelebekleri' fotoğraf sergisi açıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde yürüttüğü kültür sanat etkinliklerinin yanı sıra, kentte bulunan sanatçıları da destekleyerek, sanatlarını sürdürmelerine katkıda bulunuyor. Kentin önemli sanatçılarından olan Bülent Akbaş'ın ‘Mersin Kelebekleri' fotoğraf bergisine destek veren Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları sanat eserleriyle buluşturmaya devam ediyor.

İçel Sanat Kulübü iş birliği ile açılan sergiye Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

“Ülkemizdeki 410 kelebek türünden 198'si kentimizde yaşıyor”

Serginin içeriği ve hikayesi hakkında bilgi veren Bülent Akbaş, “Türkiye'de 410 tür kelebek belirlenmiş. 410 türden 198 türü Mersin'de yaşıyor. Mersin, kelebek açısından zengin bir şehrimiz. Ben 9-10 seneden beri Mersin kelebeklerinin fotoğrafını çekiyorum” derken, katkılarından dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle bu eserler meydana çıktı” dedi.

“Belediyemizin kültürel faaliyetleri, kentin her yerine yayıldı”

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, İçel Sanat Kulübü ile ortak etkinliklere imza attıklarını belirterek, “Burada çok güzel eserler var. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu sergide katkımız olmasından da memnuniyet duyuyorum. Kültür ve Sosyal İşler Dairemiz çok ciddi çalışmalara girdi. Belediyenin sanatla ilgili birimlerinin güçlendirilmesi konusunda, ehil ve işini bilen sanatçılar alındı. Bu tiyatroda da oldu, kent orkestrasında da oldu, halk oyunlarında da oldu. Etkinliklerimiz çok fazla. Eskiden sadece Kongre Merkezinde yapılan etkinliklerimiz, artık Yenişehir Belediyesinin salonlarında, Mezitli Belediyesinin Kültür Merkezinde yapılmaya başlandı. Okullara girilmeye başlandı” şeklinde konuştu.

“Büyükşehir olarak, kültürel ve sanatsal değerlerimizin farkındayız”

Mersin'in kültürel ve sanatsal anlamda zenginlikleriyle meşhur bir şehir olduğunu vurgulayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, “Değerli fotoğraf sanatçımız Bülent Akbaş'ın sergisini gerçekleştiriyor olmanın ve bu açılışta kendisiyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim amacımız Mersin'deki fotoğrafçı, edebiyatçı, yazar, orkestra sanatçısı, tiyatro sanatçısı, çizerler gibi böylesine kıymetli sanatçılara verdiğimiz değeri, gösterdiğimiz özeni, halkımızla bütünleştirmek istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal değerlerimizin farkındayız” ifadelerine yer verdi.

“Vahap Seçer'le birlikte, Mersin'de kültürel etkinliklerin arttığını görüyoruz”

İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, kulübün birçok tanıtıma, söyleşiye ve sergiye ev sahipliği yaptığını belirterek, “Bugün de değerli büyüğümüz, sevgili ağabeyimiz Bülent Akbaş'ın koleksiyonundan kelebekleri birlikte izliyoruz” dedi. Başkan Vahap Seçer'le birlikte, Mersin'de kültürel etkinliklerin arttığına vurgu yapan Baskın, “Bu serginin oluşmasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'in ve değerli kadrosunun emekleri ve iradeleri vardır. Onlara, bu serginin gerçekleşmesine olan destekleri ve çabaları için çok teşekkür ederim. Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu güzel işlerle, ilçe belediyelerine de öncü ve lokomotif olmuştur. Dolayısıyla bu etkinin artarak sürdüğünü gözlemliyoruz ” dedi.