Burun estetiği olmaktan korkanlara alternatif yöntem: Piezo cerrahisi

VM Medical Park Mersin Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Necmettin Tütüncü, dünyada son 2-3 yıldır popüler olmaya başlayan piezo cerrahisinin Türkiye'de sayılı hekim tarafından başarıyla gerçekleştirildiğini söyledi.

Op. Dr. Necmettin Tütüncü, özellikle cerrahi işlemden korkanların tercih ettiği piezo cerrahisine ilişkin açıklama yaptı. Piezo cerrahisinin İtalyan profesör Tomaso Vercellotti tarafından keşfedilmiş bir yöntem olduğunu belirten Tütüncü, yöntemin üç boyutlu mikroses dalgaları (ultrasonik) kullanılarak kemiğin kesilmesi esasına dayandığını bildirdi. Bu yöntemin beyin cerrahları, el cerrahları, ortopedi cerrahisi, çene cerrahisi ve diş hekimleri tarafından kemiklere müdahale sırasında sıklıkla uygulandığını ifade eden Tütüncü, Türkiye'de de burun estetiği ameliyatlarında sayılı doktorun bu yöntemi uyguladığını kaydetti.

“Şişlikler, morluklar kabus olmaktan çıkıyor”

Burun estetiği olmak isteyen kişilerin ameliyat öncesinde en sık endişe duydukları konunun, ameliyat sonrası yüzde ve göz çevresinde oluşan şişlikler ve morluklar olduğuna dikkat çeken Tütüncü, “Burun estetiği ameliyatlarının olmazsa olmazı olan burun kemiklerinin kırılması ve şekillendirilmesi işlemi günümüzde en sık çekiç, törpü ve keski gibi aletler ile yapılıyor. Bu aletlerle yapılan kemik kesilmesi işleminden sonra en sık karşılaşılan problem göz çevresinde oluşan şişlikler, morluklar, ağrı ve istenmeyen kırık hatları olabiliyor. Tüm bunlar ses dalgalarının kullanıldığı piezo cerrahisi ile kabus olmaktan çıkıyor” dedi.

“İstenmeyen kırıkların önüne geçiyoruz”

Piezo tekniğinde kılcal damarlar, yumuşak dokular ve kıkırdaklara hiçbir zarar gelmediğini vurgulayan Tütüncü, şu bilgileri verdi:

“Piezonun uçları yalnızca kemiği kesme özelliğine sahiptir. Burun kemiğine kontrollü şekilde istediğimiz noktalardan kesiler yapabildiğimizden, klasik yöntemde meydana gelebilecek istenmeyen kırıkların önüne geçmiş oluyoruz. Bu sayede burun kemiklerine istediğimiz şekli verebiliyoruz ve ameliyat ettiğimiz hastaların burunları daha zarif, ince ve doğal hatlara sahip oluyor. Burnun kemik dokusu kırılmadan şekillendirilirken, hastalar da hızla iyileşerek normal hayatlarına dönebiliyor.”

Bu yöntemin burun estetiğinden korkanlar için iyi bir alternatif olduğunu söyleyen Op. Dr. Tütüncü, “Estetik günümüzde artık lüks değil ihtiyaç haline geldi. Piezo tekniği normal burun ameliyatlarına göre daha masraflı değil. Burun yapısını beğenmediği için fotoğraf çektirmeyen, hatta aynaya bile daha az baktığını söyleyenler var. Bu durum insanların özgüvenlerinin önünde büyük bir engel olarak durabiliyor. Burun estetiği, insanların psikolojilerine de dokunan bir operasyon” ifadelerini kullandı.