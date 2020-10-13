Büşranınönerisi, prodüksiyon şirketi olarak hizmet verecek

Sayfanın kurucusu ve sahibi Ayhan Yıldırım, “Bu başarımızı daha fazla insanla paylaşmak istiyoruz. Bu nedenle bir prodüksiyon şirketi kurma kararı verdik” şeklinde konuştu.

“Prodüksiyon şirketimiz için başarılı isimlerle anlaşmalar imzalıyoruz”

Sosyal paylaşım platformu olan Instagram üzerinde 2 milyon takipçi sayısına ulaşan Büşranınönerisi sayfası prodüksiyon şirketi olarak da hizmet verecek. Sayfa sahibi Ayhan Yıldırım bu zamana kadar başarıya ulaşmak için izledikleri yolları merak edenlerle paylaşarak, prodüksiyon hizmeti hakkında bilgilendirmede bulundu. Yıldırım, “Bizi seven, takip eden ve en önemlisi bize güvenen takipçilerimize çok teşekkür ediyoruz. 2 milyon kişilik kocaman bir aile olduk. Burada bizim olduğu kadar, sevenlerimizin de emeği var. Şimdi bu başarımızı bir seviye üste çıkarmak için kolları sıvadık” dedi.

Yıldırım, “Eşim Büşra Yıldırım ile çıktığımız bu yolda gerçekten çok çalıştık. Biliyorsunuz kendisi tanınmış bir sunucu. Onun sosyal medyadaki temsili, benim geri plandaki çalışmalarım ve emeğim sayesinde başarılı sonuçlar elde ettik” ifadelerini kullandı. “Başarılı çalışmalarımızı ve sektördeki tecrübemizi ihtiyacı olan diğer insanlarla paylaşmak için bir prodüksiyon şirketi kuracağız” diyen Yıldırım, “Bu alanda gerçekten işin içinde olan ve işi bilen insanların yer alması gerekiyor. Biz emek vererek bu aşamaya geldik. Şimdi bu işi daha profesyonel bir şekilde yapmaya hazırlanıyoruz. Dört dörtlük bir prodüksiyon şirketi kuracağız. Şirketimiz için sektörde hatırı sayılır isimler ile anlaşmalar yapıyoruz. Onların tecrübesi ve birikimi ile bizim çalışmalarımız bir araya geldiğinde mükemmel sonuçlar ortaya çıkacağından eminiz” ifadelerini kullandı. “

"Anlaşma yaptığımız isimler şimdilik bizde kalsın ancak bu alanda gerçekten söz sahibi kişilerle çalışmak adına çaba sarf ediyoruz" diyen Yıldırım, “Bu aşamaya gelebilmiş olmak bizi çok gururlandırıyor” dedi.

“İnsanların güvenini ve sevgisini kazanmak paha biçilemez”

Sosyal medyanın hayatın ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyen Yıldırım, “Biz bu mecradaki başarımızı her zaman değerlerimize sahip çıkmamıza borçlu olduğumuzu düşünüyoruz. Sosyal medyada insanlar kendilerini olmadıkları biri gösterme eğilimindeler. Biz samimiyetimizle ve gülen yüzümüzle insanların beğenisini toplamayı tercih ettik. Başarılı da olduk” açıklamasında bulundu.

“İnsanların güvenini ve sevgisini kazanmak paradan da şöhretten de önce geliyor” diyen Yılmaz, “Bizimle hiç yüz yüze gelmeyen insanlar bile bize güvendiklerini söylüyorlar. Bu bizim için başarıların en büyüğü” dedi.