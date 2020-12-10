Büyük Erkekler Artistik Cimnastik Milli Takımı göz doldurdu

Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin'in ev sahipliğinde devam ediyor. Şampiyonanın 2. günü büyük erkekler kategorisinde eleme müsabakaları ile başladı. Şampiyonada korona virüs salgınına karşı üst düzey önlemler alınırken, bugünkü elemeleri Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'de izledi.

Önce Fransa, ardından Azerbaycan'ın organizasyondan çekilmesiyle Mersin'in talip olduğu Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası dün başladı. Hazırlıkları Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde, Mersin Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Cimnastik Federasyonu tarafından iki ay gibi kısa bir sürede tamamlanan şampiyona, Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştiriliyor. 5 gün sürecek şampiyonanın 2. günü, büyük erkekler kategorisinde eleme müsabakaları ile başladı. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'in yer aldığı Milli Takım, yaptığı hareketlerle göz doldurdu. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'de elemeleri tribünden takip ederken, sporcuların yaptığı güzel hareketler sonrası sık sık onları ayakta alkışladı. Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle üst düzey önlemlerin alındığı şampiyonaya, 19 ülkeden 117 sporcu katıldı. Salonda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin sık sık uyarı yapılırken, saha içine görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

Öte yandan korona virüs testi sonucunda 2 sporcusu pozitif çıkan Büyük Erkekler Azerbaycan Milli Takımı, şampiyonadan çekildi. Ayrıca dün yapılan genç erkekler kategorisi eleme müsabakalarında Ukrayna birinci, Macaristan ikinci, Bulgaristan ise üçüncü oldu.