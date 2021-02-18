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Büyükelçi Meyer-Landrut, Vali Su'yu ziyaret etti

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin’de, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su’yu ziyaret etti.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Mersin'de, beraberindeki heyetle birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.


Ziyarette ilk olarak Şeref Defterini imzalayan Büyükelçi Meyer-Landurt, daha sonra Valilik Makamına geçerek Vali Ali İhsan Su ile bir süre sohbet etti. Vali Su, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landurt'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.


Büyükelçi Meyer-Landurt ise Mersin'de bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkürlerini iletti.

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