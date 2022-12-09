Büyükşehir, asfalt çalışmalarına Tarsus'ta devam ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Tarsus'a bağlı olan Çiçekli Mahallesi'ni D-400 karayoluna ulaştıran 13 kilometre uzunluğundaki grup yolunda asfaltlama çalışması gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kritik bölgelerde yaşanan ulaşım problemlerini bir bir çözüme kavuşturmaya devam ediyor. Tarımsal üretimin oldukça yoğun şekilde yapıldığı ve bölgede bulunan birçok yerleşim yerinde yaşayan vatandaşlarında sıklıkla kullandığı ve bozuk zemini olan Çiçekli grup yolunun, zemini sökülerek, kademe kademe asfalt serim faaliyetleri de uygulanıyor. Zemin iyileştirme faaliyetinin yerine getirilmesinden sonra gerçekleştirilen asfalt döküm işleminde, şu ana kadar 6.5 kilometrelik bölüm tamamlandı. Yenice'ye kadar uzanan grup yolunda ekiplerin hummalı çalışması ise devam ediyor.

Çiçekli Mahallesi Muhtarı Sadık Kenarlı, grup yolunun bölge açısından büyük önem arz ettiğini belirterek, "Cumhuriyet tarihinde olmayan bir yol yapıldı. Bu konuda şahsım ve köyüm adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Başkanıma teşekkür ediyorum" dedi.