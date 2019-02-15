Büyükşehir Belediye Meclisi, akaryakıt istasyonuna izin vermedi

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Tarsus'un Ulaş Mahallesinde yapılmak istenen akaryakıt ve servis istasyonu teklifini gündeme almayı oy çokluğuyla reddetti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, Mersin'de yeterince akaryakıt istasyonu olduğunu, bu nedenle bugüne kadar gelen 5 teklife de ruhsat vermediklerini söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nın ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda, idare tekliflerine ait 2 ve komisyon raporlarına ait 31 olmak üzere toplam 33 madde görüşüldü.

Mecliste Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi 163 ada 423 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile mahalleye yapılması istenen akaryakıt ve servis istasyonu teklifi gündeme alınmadı. Maddenin gündeme alınması meclis üyeleri tarafından oy çokluğuyla reddedildi.

“Her yerde yeteri kadar akaryakıt istasyonu var”

Teklifle ilgili konuşan Tufan, “Geçmiş dönemde bu meclis ve bu idare, Mersin'de hiçbir akaryakıt istasyonunun açılmasına müsaade etmedi. Hiçbir kişi, kurum ayrımı gözetmeden ilk başlarda ‘kamu yararı var mı' diye bir araştırma, soruşturma yapıldı. Kamu yararı olmadığı görüldü. Tamamen kişisel bir durum. Her yerde yeteri kadar akaryakıt istasyonu var. O yüzden bugüne kadar hiç kimseye bu ruhsat verilmedi. Böyle bir prensip kararımız var. Diğerlerine vermediğimiz için biz bu prensip kararımızı çiğnemeyelim. Bunlar gelecek döneme kalsın. Yani yeni dönemde kim gelecekse, nasıl bir sistem, nasıl bir prensip kararı getirecekse bu konuları o zaman görüşsün diye bu zamana kadar hiç kimseye vermedik” dedi.

Meclisin, bu şekilde gelen 5 kararı oy birliğiyle reddettiğini dile getiren Tufan, “Bu konuyla ilgili 5 tane karar reddedilmiş burada. İçinden özellikle bir tanesi cımbızla seçilmiş, getirilmiş gündeme alınması isteniyor. Eğer burada bir adalet varsa, eğer burada bir iş tesis etmek düşünülüyorsa, o zaman diğerleriyle de görüşmek lazımdı. Ne mana acaba bu 5 tanenin içerisinden bir tanesi alınıp getiriliyor. Ne değişti, neler oldu acaba da bu bir tane teklif getiriliyor?” şeklinde konuştu.

“Erdemli'de muhtarlar çok büyük mağduriyet var demişlerdi”

Erdemli ilçesine daha önceki yıllarda akaryakıt istasyonu ile ilgili ruhsat verildiğini belirten meclis üyelerine cevap veren Tufan, “Belediye olarak uygun olmadığı için değil, prensip kararı aldık. Onun için verilmedi. Erdemli'de verilen yer için muhtarlar geldiler, imza verdiler. Ben o komisyondaydım o zaman. Muhtarlar, ‘burada çok büyük mağduriyet var' dediler. Hatta ‘hiçbir petrol istasyonu yok, kilometrelerce geriye gelip, benzin alıp gitmek zorunda kalıyoruz' dediler. Bu komisyon ve o meclis onun için karar verdi” diye konuştu.

Müzik Festivali'ne 300 bin TL destek

Mecliste, 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 300 bin TL'lik desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'nın 2019 Mali Yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi ile ilgi karar ise oy birliğiyle kabul edildi.