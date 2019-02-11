Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat toplantısını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat Ayı Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen toplantıda idare tekliflerine ait 17, komisyon raporlarına ait 11 ve günden dışı 2 madde görüşüldü.

Toplantıda, ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Mersin Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ikamet eden sporcu ve antrenörlere ödül verilmesi ile ilgili teklif ilgili komisyonlara havale edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve Sinema Şube Müdürlüğü oyuncularının, 12-19 Mayıs 2019 tarihleri arasında Tataristan Cumhuriyeti Devlet Özerk Kültür Kurumu Buinsk Devlet Drama Tiyatrosu tarafından düzenlenen 3. Uluslararası ‘Buinsk: Diyalog Alanı' Halk Tiyatrosu Festivali'ne ‘Düğün Ya Da Davul' adlı yetişkin oyunu ile gitmesine ilişkin karar da ilgili komisyonlara havale edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tahsisli Bozyazı Pazar Yeri ve Katlı Otoparkın bulunduğu taşınmazın önceki sahibi olan ve Bozyazı Belediyesi'nin kuruluşunda görev almış Ahmet Yılmaz Saydam'ın isminin, Bozyazı Pazar Yeri ve Katlı Otoparkına verilmesi ile ilgili teklif ise oy birliği ile kabul edildi.