Büyükşehir Belediye Meclisi yeterli çoğunluğa ulaşamadı, toplantı ertelendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı, meclis üyelerinin büyük çoğunluğunun toplantıya mazeret bildirerek katılamamaları üzerine yapılamadı. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, toplantı yeter sayısına ulaşılamadığı için toplantının ertelendiğini ifade ederek, “Mazeretli meclis üye sayımız 48. Toplantıya katılan meclis üyesi 18. Meclis toplantı yeter sayımız üye tam sayısının salt çoğunluğuna denk geliyor. Burada 40 meclis üyemizin olması gerekiyor. Mevzuat hükümleri doğrultusunda aralık ayı ikinci birleşimini 16 Aralık 2021 Perşembe günü saat 15.00'te yapmak üzere toplantıyı kapatıyorum. Toplantı yeter sayısı yoktur” dedi.