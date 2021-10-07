Mersin Büyükşehir Belediyesi, “10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvası” düzenliyor. Minik sporcular, bu yıl ikincisi düzenlenen ve 9 Ekim'de başlayacak olan turnuvanın final maçına 10 Kasım'da çıkacak. Kura çekimlerinin ardından belirlenen 16 takım, Macit Özcan Spor Tesislerinde mücadele edecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Dairesinin koordinesinde geleneksel hale getirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvasının ikincisi düzenleniyor. Kentteki kulüplerde top koşturan 10 yaş kategorisindeki çocuklar, ilk maçlarına 9 Ekim'de çıkacak. Hem Ulu Önder Atatürk'ün anılacağı hem de çocukların turnuva deneyimi yaşayacağı etkinliğin son maç düdüğü 10 Kasım'da çalacak. Takımların kura çekimiyle belirlendiği 10 Kasım Atatürk'ü Anma 10 Yaş Futbol Turnuvasına bu yıl 16 takım katılıyor.

“Çocukların turnuvadan keyif alarak yarışmalarını istiyoruz”

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Tarakçı, turnuvanın geleneksel hale getirildiğini ifade ederek, “Normalde 10 yaş grubu yarışmacı grup değil. Sadece antrenmanlara katılırlar. Birçok kulübümüz altyapılarda bu çocukları yetiştirir. 13 yaştan itibaren turnuvaya katılmaya başlarlar. Çocuklar hem birbirlerini tanısınlar, birbirleriyle mücadele etsinler hem de futbol antrenörü arkadaşlarım çocukları test etme imkanı bulsun. İlk defa geçen sene yapmıştık, geleneksel hale getirdik. Şimdi 2'ncisi düzenleyeceğiz. Bu anlamlı turnuvada çocuklarımızın birbirlerini görüp tanıyıp entegre olmalarını ve bu turnuvadan keyif alarak müsabakalarda yarışmalarını istiyoruz” dedi.

Final maçı 10 Kasım'da oynanacak

Sporcuların 9 Ekim saat 13.00'te ilk maçlarına çıkacaklarını söyleyen Tarakçı, “16 takım katıldı. Çok keyifli. Daha önce yaptığımızda 10 takım katılmıştı. Demek ki biz doğru iş yapıyoruz. Pandemi sürecinde bilgisayar ortamı, televizyon ortamı hareketsizliğe neden oldu ama bu çocuklarımız kendi yetenekleri ölçüsünde antrenmanlara katılıyorlardı. Biz de onları bu turnuvayla kaynaştırmak istiyoruz. Bu güzelliği hep beraber yaşamak istiyoruz. 10 Kasım'da finalimizi yapacağız. Hem ailelerimizi hem sporseverleri bekliyoruz” diye konuştu.

“Gençlerimiz için güzel bir turnuva”

Mezitli Mersin İnter Takımı Antrenörü ve Mersin İdman Yurdu eski futbolcusu Mevlüt Metli de turnuvaların sporcu gençler için çok önemli olduğunu belirterek, “Böyle bir turnuvaya bizi de layık gördüğü için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz. Başkanımız bu turnuvaların devamının geleceğini söyledi. Gençlerimiz için de güzel bir turnuva. Kendilerini burada gösterecekler, tecrübe kazanacaklar. Mersin futbolu için güzel bir turnuva, bunu değerlendireceğiz, sporcularımız da değerlendirecek. Bütün katılan futbol takımlarına teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Atatürk için oynamak bizim için çok gurur verici”

Mersin İdman Yurdunda 4 yıl futbol oynadığını belirten ve uzun yıllar antrenörlük yaptığını söyleyen Metin Erbilmiş ise Macit Özcan Spor Tesislerinin gençler için bir fırsat olduğunu vurguladı. Erbilmiş, “Güzel şeyler yapıyorlar. Çocuklar bizim için çok değerli, çok önemli. Onların mutlulukları, sevinçleri gerçekten çok güzel. Atatürk bizim kırmızı çizgimiz, vazgeçilmezimiz. Bize bu ülkeyi bahşetmiş, cumhuriyetimizi kurmuş. Bunun arkasından gitmemiz lazım. 10 Kasım'da olması daha güzel. Atatürk için oynamak bizim için çok önemli, çok gurur verici. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.