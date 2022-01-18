Büyükşehir Belediyesi, 2021'de kültür-sanat etkinliklerini tüm kente yaydı

Tiyatro ve müzik başta olmak üzere birçok branşta faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi, kültürel gezilerden atölyelere, enstrüman ve dans kurslarından konserlere, kültür yayınlarının dağıtımından yarışmalara kadar birçok alanda etkin çalışmalara imza attı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde yeniden yapılandırılan ve kadrosu güçlendirilen Şehir Tiyatrosu, hem kent merkezinde hem de ilçelerde oyunlarını sahneledi. Oyunların prömiyerleriyle de seyircisini selamlayan Şehir Tiyatrosu oyuncuları, hem sahne performansları hem dekor hem de kostümleriyle göz doldurdu. Şehir Tiyatrosu, 2021 yılı içerisinde turne kapsamında ilçelerin yanı sıra Adana, İstanbul, Kırşehir ve İzmir'de 21 oyun sahneledi.

Pandemi döneminde ekonomik olarak olumsuz etkilenen yerel tiyatro sanatçılarına destek olmak amacıyla Büyükşehir tarafından Mersin Özel Tiyatrolar Festivali düzenlenerek, 3 yerel tiyatro grubuna 19,2 bin lira destek sağlandı.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu İstanbul'da 8'incisi düzenlenen “Yeni Tiyatro Dergisi Emek ve Başarı Ödülleri”nde 5 ödül birden aldı. Başkan Seçer, tiyatroya yaptığı desteklerden dolayı Emek Ödülü'ne layık görüldü. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Bengi İspir Özdülger Jüri Özel Ödülü, Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Murat Atak yönetmenlik alanında Jüri Özel Ödülü ve Genel Sanat Yönetmeni Ödülü, Mersin Şehir Tiyatrosu oyuncuları ise Yılın Tiyatro Ekibi Ödülü'nü almaya hak kazandı.

Mersinliler müziğe doydu

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kent Orkestrası da her yaştan ve kesimden vatandaşı konser etkinliklerinde buluşturdu. 2021'de Kent Orkestrası düzenlediği 68 konserde Mersinlilerle buluştu. Belediye, 2021 boyunca 152 konserle Mersin'i ezgilerle doldurdu. 2021'de Büyükşehir'in konservatuvar sanatçılarının katıldığı 32 konser düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, pandemide yerel müzisyenlere destek sağlamak amacıyla 313 konser düzenleyerek, toplam 1 milyon 21,1 bin lira destek verdi. Büyükşehir ayrıca pandemi sürecinden etkilenen Roman müzisyenlere de destek sağlamak amacıyla 75 konser etkinliği düzenledi ve toplam 251,8 bin lira destek verdi.

Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi pandemi sürecinde milli bayram ve önemli günlerde birçok ünlü sanatçının sahne aldığı 15 konser etkinliği gerçekleştirdi. Yıl boyunca enstrüman sanatçısı ve solist alımı sınavları yaparak kadrolarını güçlendiren belediye, halk oyunları ekibine de yeni üyeler kattı. 2021 yılında 20 halk oyunu gösterisi düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl 70 yetişkin, 52 çocuk kursiyere de tiyatro kursu verdi. Büyükşehir'in konservatuvar alanında ses eğitimi, bağlama, keman, gitar, piyano ve resim alanında verdiği kurslardan 2021 yılında 111 kursiyer yararlandı. Enver Aysever ile Aykırı Okuryazarlık Atölyesine ise 25 kursiyer katılım sağladı. Şehir Tiyatrosu oyuncularına yönelik olarak ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Genco Erkal tarafından da bir workshop düzenlendi.

Tarihi ve kültürel çalışmaların da destekçisi oldu

Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl gerçekleştirilen tarihi ve kültürel 14 önemli alandaki kazı ve yüzey araştırmalarına 290 bin lira maddi destek verdi. “XXVI. Arkeoloji Günleri Etkinliği'' gerçekleştirildi. Mersin Uluslararası Müzik Festivali ile 6. Mersin Tiyatro Festivaline maddi destek sağlayan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından ‘Mersin Şehir Tiyatroları Tanıtımı' konulu belgesel filmi çekildi. 2021 yılında 2 sahne tiyatrosu canlı radyo performansı, 9 radyo tiyatrosu okuma performansı, 4 sosyal medya performansı ve 35 adet oyun sahnelendi. Büyükşehir, pandemi sürecinde İzmir Travel Turkey fuarına online olarak katılım sağladı.

Binlerce kitap vatandaşlara ulaştırıldı

Belediye, kent genelinde 5 bin 334 adet kültür yayını, 7 bin 736 adet çocuk klasiği dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir'in kütüphanesinden 5 bin 986 vatandaş hizmet aldı. Silifke Gazi Çiftliği bünyesinde Muazzez İlmiye Çığ Kütüphanesini kuran belediye, 2021 yılında “Mersin'i Tanıyoruz”, “Göçler ve Mersin Tarihi”, “100. Yılında Mersin Kilikya'nın Fransız İşgali”, “Atatürk Mersin'de”, “Mersin ve Tarsus Halk Kültürü” olmak üzere toplam 5 kitap basımı gerçekleştirdi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Mersin'in tarihi güzelliklerinin tanıtıldığı 3 adet gezi programı gerçekleştirdi. ‘Melekleri Öldürmeyin' isimli bir sokak sergisi, 14 Şubat Sevgililer Günü temalı bir flash mob gösterisi yapıldı. Ayrıca yöresel ve sokak lezzetlerinin tanıtımı ile ilgili bir kısa film çekildi. Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezinde seminer, panel, söyleşi, tiyatro ve konser olmak üzere toplam 900 etkinliğe ev sahipliği yapan Büyükşehir, ‘Tarsus'un 100. Yıl Kurtuluş Haftası Kutlamalarında Buluşalım' etkinliği kapsamında söyleşi, müzikli şiir dinletileri ve sergi etkinlikleri düzenledi.

Başkan Seçer öncülüğünde kurulan Mersin'e Değer Katanlar Kurulunun (MEDEKA) alt kurulu olan Edebiyat Kurulu koordinesinde Mersin Roman Yarışması düzenlendi. Fotoğraf Kurulu öncülüğünde ise “Pandemide Neler Çektik?” isimli fotoğraf yarışması düzenlendi. Kent Tarihi Kurulu kararınca Gümrük Meydanı Haritası ve Çamlıbel Semti Yürüyüş Haritası çıkarıldı.