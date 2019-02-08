Büyükşehir Belediyesi, 50 bin hasta kabulü ve muayenesi yaptı

Büyükşehir Belediyesi'nin evde bakımdan gezici sağlık tarama araçlarına, psikolojik danışmanlıktan ilkokul öğrencilerine kalp taramasına, laboratuvardan eğitimlere kadar geniş bir yelpazede verdiği sağlık hizmetleri devam ediyor. Bu kapsamda, son 5 yılda personel de dahil 50 bin 148 hasta kabulü ve muayenesi gerçekleştirildi.

Bir yılda 13 bin 701 evde bakım

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, evde bakım hizmetleri ile ekonomik yönden dezavantajlı, engelli, yaşlı veya yatalak durumda olan vatandaşların ücretsiz muayeneleri ve rutin sağlık kontrolleri gerçekleştiriliyor. Evleri temizlenen, bulaşıkları yıkanan, kişisel bakımı ve ev ihtiyaçları karşılanan hastalara aynı zamanda tıbbi malzeme desteği de sağlanıyor. Evde Bakım Biriminde alanında uzman doktor, hemşire, sağlık çalışanı, fizik tedavi uzmanı ve psikologlar ile doktor muayenesi, yara pansumanı, sonda değişimi, enjeksiyon, psikolojik destek, fizik tedavi, kişisel bakım ve ev temizliği hizmetleri veriliyor. Hastanede müdahale gerektiren bir durum söz konusu olduğunda ise hasta, Hasta Nakil Aracı ile hastaneye götürülüyor. 2017 Kasım ayı itibarıyla hizmete başlayan birim, şu ana kadar 13 bin 701 kez hizmet verdi.

Öte yandan, gezici sağlık tarama araçları ile Mersin'in tüm kırsal bölgelerine ulaşan ekipler, vatandaşları sağlık taramasından geçiriyor. Gezici göz, diş ve kalp sağlığı tarama araçları ile ilçelerde sağlık ulaşımının zor olduğu köy ve mahallelerde 19 bin 468 vatandaşa hizmet verildi.

Çocuklar kalp taramasından geçiriliyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Üniversitesi iş birliği ve İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile hayata geçirilen proje kapsamında ise 6-10 yaş arası öğrencilere, doğuştan gelen ritim bozukluklarının tespitine yönelik EKG cihazları ile kalp taraması yapılıyor. Çocuklarda tanı almamış ritim bozukluklarının neden olduğu ani ölümlerin önüne geçebilmek amacıyla başlatılan projede, tarama sonrası elde edilen grafikler Mersin Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü profesörleri tarafından değerlendiriliyor ve ritim bozukluğu tespit edilen öğrencilerin aileleri bilgilendirilerek Mersin Üniversitesi Hastanesinde tedavi süreci uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesi 2016 yılının Aralık ayında başladığı projede hedeflediği öğrenci sayısına ulaşarak, 20 bin öğrenciye kalp taraması gerçekleştirdi. EKG'si çekilen çocukların bin 30'u kontrol amaçlı hastaneye çağrılırken, 189 çocukta patolojik bulguya rastlanarak erken teşhis yapıldı.

EKG taramalarının yanı sıra gidilen okullarda göz taraması da yapılıyor. Bu kapsamda öğrencilere görme keskinliği muayenesi yapılarak görme problemi olan öğrenciler ilgili hastanelere yönlendiriliyor.

Ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti

Mersin Büyükşehir Belediye Kliniği ve Aile Danışma Birimi'nde faaliyete geçirilen Psikolojik Danışmanlık hizmetiyle de halka ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti veriliyor. Yetkin psikologlar tarafından yetişkinlerin yanı sıra çocuklara yönelik terapilerin ve özel projelerin yapıldığı klinikte, bireysel danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak veriliyor.

Öte yandan, 2016'da Büyükşehir Belediye Kliniği bünyesinde kurulan laboratuvarda kan, idrar ve gaita tahlilleri, brusella, salmonella testleri gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediye Kliniği ve Aile Danışma Birimi'nde de HIV/AİDS ile mücadele kapsamında danışmanlık hizmetinin yanı sıra HIV/AİDS taraması yapılıyor.