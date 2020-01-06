Büyükşehir Belediyesi, 9 ayda yangın mağduru 40 aileye destek oldu

Ailelere yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, toplam 102 eşya yardımında bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde nisan ayından bu yana hayata geçirilen projelerle vatandaşlara destek veriliyor. Sosyal belediyecilik kapsamında, “1 Ekmek 1 Çorba”, “Çamaşır Kafe”, “Süt Senin Gurur Mersin'in” ve “Halk Kart” gibi projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, nisan ayından bu yana eşyaları yangında hasar gören 40 ailenin de imdadına yetişti. Büyükşehir Belediyesi, kriterleri karşılayan mağdur ailelere çekyat, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırınlı ocak, bazalı yatak gibi toplam 102 temel ev eşyası yardımı yaptı.

Yangın mağduru vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine başvurdu

Yaklaşık 9 aylık süre içerisinde evinde yangın çıkan aileler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangına müdahalede bulunan itfaiye ekipleri, evde hasar gören eşyaları tuttuğu raporla kayıt altına aldı. İtfaiye raporu, kimlik fotokopisi ve dilekçeyle Büyükşehir Belediyesine gelen 74 başvurudan kriterlere uyan 40 ailenin mağduriyetleri giderildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki kriterleri karşılayan 40 aileye 39 çekyat, 15 buzdolabı, 20 çamaşır makinesi, 18 bazalı yatak ve 10 fırınlı ocaktan oluşan toplam 102 temel ev eşyası yardımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi, yapılan başvuruları, bünyesindeki uzman personelle titizlikle inceliyor. Başvurular, ilgili yönetmeliğin 8. maddesindeki “yangında belirli bir süre kendisinin ya da geçindirmekte olduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan bireylere temel ev eşyası niteliğinde ayni yardım yapılabileceği” hükmü çerçevesinde ele alınıyor.

Titiz değerlendirmelerle gerçek ihtiyaç sahibi mağdurlara ulaşmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, yönetmeliğin 23. maddesindeki kriterleri esas alıyor. Maddeye göre, başvurular hanenin aylık toplam net geliri, haneye yapılan diğer yardımlar, taşınır ve taşınmaz mal varlıkları, ikamet edilen konutun durumu, hane bireylerinin iş durumu, hanede yaşayan bireylerin sağlık ve engellilik durumları, kişi sayısı, öğrenci sayısı gibi kriterlerle değerlendiriliyor.