İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir Belediyesi, ağaçlara bahar bakımı yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, ağaçlara bahar bakımı yapıyor.

Ekipler, kent genelinde budama yaparak, ağaçları yaz aylarına hazırlıyor.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, kış aylarının sona ermesinin ardından kent genelinde sürdürdüğü çalışmalarına hız verdi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre ekipler, kent genelinde budama çalışmalarına devam ediyor. Bahar aylarının gelmesiyle birlikte başlatılan çalışmalar ile ağaçların gençleştirme budaması yapılarak yaz aylarına hazırlanması sağlanıyor.


Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi Arpaçbahşiş Mahallesi 211. Caddede yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının budama çalışmasını yaptı. Caddede çalışmalar, 1 kovalı araç, 1 kamyon, 1 kepçe ve 8 personel ile gerçekleştirildi.



50 yıllık çınarlar gençleştiriliyor


Budama ekipleri sorumlusu Orman Mühendisi Zeliha Mecit, ağaçların yol güvenliğini tehdit ettiğine dair çok fazla şikayet aldıklarını ifade ederek, hem yol ve yaya güvenliğini sağlamak hem de ağaçların gençleştirilmesi amacı ile ağaçlarda budama yaptıklarını dile getirdi. Yol kenarında bulunan çınar ağaçlarının 50 yaşında olduğuna dikkat çeken Mecit, “Burada bulunan çınarlar yaklaşık 50 yıl önce dikilmiş olup yol kenarında çok güzel bir yapı oluşturmuşlar. Vatandaşlar bu durumdan oldukça keyif alıyorlar, ancak ağaç dallarının çok aşağılara sarkmış olmasından dolayı yaya ve araç trafiğini belli noktalarda engelliyorlardı. Bununla alakalı olarak vatandaşlarımızdan bazı şikayetler almaktaydık. Bu şikayetlerin giderilmesi için budama çalışması ile ağaçları sağlıklı hallerine devam ettirmeye çalışıyoruz” dedi.


Budama faaliyetleri boyunca yol ve yaya güvenliğine dikkat eden ekipler, budama yapılan alanlarda uyarıcı levha ve işaretler ile yayaların ve araçların trafik güvenliğini de sağladı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.