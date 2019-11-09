Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Fotoğrafları sergisi açtı

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün ölümünün 81'inci yılı dolayısıyla Atatürk Evinin yanında Atatürk fotoğraflarından oluşan mini bir fotoğraf sergisi açtı. Belediye, serginin yanı sıra ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirebileceği Atatürk maketinin yer aldığı bir platform da oluşturdu.

Sergi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası kapsamında açıldı. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Mersin'de çekilen fotoğraflarının da yer aldığı sergi, Atatürk Evi'ni ziyarete gelen minik öğrenciler ve öğretmenlerin ilgi odağı oldu. Sergiyi gezen minikler, kurulan platformun önünde Atatürk maketi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Atatürk Evini gezmeye gelen öğrenciler, böylesine anlamlı bir serginin Atatürk Evi önünde açılmasından dolayı mutlu oldu ve sergiyi ilgi ile ziyaret etti.

Sergi, 10 Kasım'da sona erecek.