Büyükşehir Belediyesi, Çamalan Şehitliğini yeniledi

Dünya Savaşı sırasında Suriye Cephesi ile Toroslar'da şehit düşen Türk ve Alman askerlerinin anısına yapılan Çamalan Şehitliğini yeniledi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mezarlık ve şehitliklerin bakım ve onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, Çamalan Şehitliğinde bakım ve onarım çalışmaları yaptı. Çalışmalar kapsamında şehitlikte bulunan anıt ve temsili asker heykelinin dökülmüş olan boyaları ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu mezar taşlarının boyaları yenilenirken, heykelin yıpranmış olan kısımları yeniden macunlandı.

Yapılan çalışmalardan mutluluk duyduklarını ifade eden mahalle sakinleri, bakımsız kalan Çamalan Şehitliği'nde gerçekleştirdiği hizmetler dolayısıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e teşekkür etti.