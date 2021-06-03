Büyükşehir Belediyesi, Çevre Gününü sergi ve dalışlarla kutlayacak

5-11 Haziran tarihlerini kaypasan kutlamalarda, çevre karikatürleri sergisi, caretta caretta üreme sahası temizliği, dalış ve deniz dibi temizliği, Circular II. Ulusal Çevre ve Sanat Sergisi gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Mersin Sera Gazı Emisyonu Envanteri Projesi kapanış toplantısı da yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında 7 gün sürecek dolu dolu bir etkinlik takvimi hazırladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinin ev sahipliğinde, Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ve Mersin Kent Konseyinin katkılarıyla Dünya Çevre Günü etkinlikleri, Forum AVM'de gün boyu sürecek ‘Çevre Karikatürleri Sergisi' ile başlayacak. Sergi, 11 Haziran Cuma gününe kadar aynı noktada devam edecek.

Mersin Sera Gazı Emisyonu Envanteri Kapanış Toplantısı 7 Haziran'da

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında Sera Gazı Emisyonu Envanterini hazırlamak ve İklim Değişikliği Eylem Planını oluşturmak için bir süredir çalışmalara devam eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Mersin Sera Gazı Emisyonu Envanteri Kapanış Toplantısını da Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirecek. Toplantı, 7 Haziran Pazartesi günü Kongre ve Sergi Sarayında yapılacak.

“Circular II.Ulusal Çevre ve Sanat Sergisi” açılışı da aynı gün saat 15.00'te Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şubesi ve D5 Sanat Ortamı iş birliğiyle yapılacak sergi, 9 Haziran'a kadar gün boyu ziyaretçilere açık olacak.

Caretta caretta üreme sahası temizliği ve dalış etkinlikleri yapılacak

Dünya Çevre Günü kapsamında yapılacak önemli etkinliklerden biri de nesli koruma altında olan caretta carettaların üreme sahalarının temizliği olacak. 8 Haziran Salı günü 100. Yıl Tabiat Parkında saat 15.00'te başlayacak etkinlikle caretta carettaların üreme sahası temizlenecek, Haziran ayının ortalarından itibaren denize ulaşmak için gün yüzüne çıkacak yavru carettaların önü açılacak.

9 Haziran Çarşamba günü saat 08.00'de Karaduvar Sahilinde yapılacak çevre temizliğinin ardından saat 10.00'da Karaduvar Limanından “Dalış ve Deniz Dibi Temizliği Etkinliği” düzenlenecek. Etkinlikle kara ve insan kaynaklı atıklar denizden temizlenecek.

Bir diğer “Dalış ve Deniz Dibi Temizliği Etkinliği”nin adresi 11 Haziran Cuma günü Mersin Marina olacak. Saat 10.00'da başlayacak etkinlik ile balık adamlar dalış gerçekleştirerek denizin dibinde bulunan insan kaynaklı atıkları çıkaracak.