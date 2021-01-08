Büyükşehir Belediyesi, çevreci otobüsler için Toplu Taşıma Yerleşkesi yapıyor

Yerleşke, belediye otobüslerine hizmet etmek üzere 404 adet otobüs park yeri, doğalgaz ve akaryakıt dolum istasyonları, araç bakım atölyesi, araç yıkama alanının yanı sıra görüntüleme merkezi, dinlenme alanları ve ofislerin yer aldığı bir ulaşım merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, alanda zemin güçlendirme ve saha iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde çevreci bir Mersin için çalışmalarına devam ediyor. Ulaşımın rahatlaması ve vatandaşların güzergah taleplerine daha kısa sürede yanıt vermeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda 73 adet CNG yakıtlı çevre dostu otobüs alımına gitti. Yakın zamanda teslim edilecek doğalgaz yakıtlı araçların yanı sıra diğer belediye otobüslerinin de ulaşım merkezi olarak hazırlanan Toplu Taşıma Yerleşkesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Yerleşkede dolum istasyonlarından dinlenme alanlarına kadar her ayrıntı düşünüldü

Fen İşleri, Etüt ve Projeler ile Ulaşım Dairesi Başkanlıkları tarafından yürütülen ve merkez Toroslar ilçesinde MEŞOT'un kuzeyindeki atıl bir alanda çalışmaları süren Toplu Taşıma Yerleşkesi için üniversitelerden akademik danışmanlık hizmeti de alınıyor. Arsa alanı 67 bin 837 metrekare, yapı alanı ise 8 bin 416 metrekare olan Toplu Taşıma Yerleşkesi, 404 adet belediye otobüsü park yeri, doğalgaz ve akaryakıt dolum istasyonları, araç bakım atölyesi, araç yıkama alanının yanı sıra görüntüleme merkezi, dinlenme alanları ve ofislerin yer aldığı bir ulaşım merkezi olacak. Alanda Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı teknik ekipler tarafından zemin güçlendirme ve saha iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Çevre dostu araçların dolumu bu tesiste yapılacak

Bu yıl içerisinde teslim edilecek olan 73 doğalgaz yakıtlı otobüs için bir dolum istasyonu bu tesis içinde yer alacak. Başkan Seçer, doğalgaz yakıtlı araçların hem çevre dostu hem de yakıt tasarrufu ile daha az maliyetli olduğunu belirterek, bu alandaki çalışmalara büyük önem verdiklerini vurgulamıştı. Toroslar'da yapılacak tesisle ilgili de bilgi veren Başkan Seçer, “Bu yıl başlattığımız 40 milyon liralık bir yerleşke projemiz vardı. Onun içerisinde CNG'li araçlar için bir dolum tesisi yapacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığında İnşaat Mühendisi olarak görev yapan İbrahim Can Değerli, Toplu Taşıma Yerleşkesi zemin güçlendirme ve saha işlerinde kontrol görevini yürüttüğünü belirterek, “Toplu Taşıma Yerleşkesi projesine göre CNG yani sıkıştırılmış doğalgaz ve akaryakıt istasyonu, araç yıkama alanları, filo merkezi, atölye binaları ve depo olarak kullanılacak sundurmalı yapılar bulunacak. İhalesi yapılarak sözleşmesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığımızca yürütülen bu iş kapsamında zemin iyileştirme işleri ve saha işleri yapılmaktadır. CNG ve akaryakıt istasyonu işi ve bahsettiğim diğer binalar ise bir program dahilinde gerçekleştirilecek ihaleler kapsamında yapılacak” dedi.

“Zemin iyileştirme yöntemi olarak dinamik kompaksiyon uygulaması yapılmaktadır”

Yerleşkede yürütülen çalışmaların ayrıntılarını anlatan Değerli, “Zemin iyileştirme yöntemi olarak dinamik kompaksiyon uygulaması yapılmaktadır. Sahada yapılan uygulamalar tarafımızdan takip edilerek gerekli noktalarda sondaj çalışmaları, saha deneyleri ve laboratuvar deneylerinin yapılması sağlanarak Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, iş kapsamında müşavirlik hizmetleri üstlenen firma ve akademik danışmanlığına başvurduğunuz taraflar ile koordineli olarak yapılan değerlendirmeler ve raporlar ile ilerlemektedir. Yaklaşık 79 dönümlük alana sahip bu alanın doğalgazlı otobüsler için yapılacak çevreci bir proje kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır” diye konuştu.