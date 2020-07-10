Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için ücretsiz ‘Gesell Gelişim Testi' yapıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 3-7 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz ‘Gesell Gelişim Testi' uygulaması başlattı. Uzmanlar yapılan test ile çocukların motor becerisi, görsel algı, el, göz koordinasyonu ve küçük kas becerileri ölçülüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Etkinlik Merkezinde haftanın 7 günü çocuklar için eğitici, öğretici ve gelişimlerini destekleyici etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda uzmanlar eşliğinde çocukların kendini nasıl algıladığı, duyguları, ailesi ve çevresi hakkındaki görüşleri ile iç dünyaları hakkında bilgi veren projektif testler uygulanmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan Uzman Psikolog Dilan Dinler, projektif testlerin bir türü olan Gesell Gelişim Testini 3-7 yaş aralığındaki çocuklara uyguluyor. Ücretsiz olarak yapılan test ile çocukların motor becerisi, görsel algı, el, göz koordinasyonu ile küçük kas becerilerinin ölçülmesi hedefleniyor.

Uzman psikologlar, bu çalışmalar sonucunda çocuğun kendisini ve çevresini nasıl algıladığına dair bir çerçeve oluşturuyor ve çocuk açısından aksayan noktalar varsa bu konuda ailesini bilgilendiriyor, konuyla ilgili birimlere yönlendiriyor.

Çocukların görsel hafıza, el göz koordinasyonu, motor becerileri destekleniyor

Yaklaşık iki haftadır projektif testleri başlattıklarını ifade eden Uzman Klinik Psikolog Dinler, “Gesell Gelişim Testimiz 3 ile 7 yaş arasındaki çocuklarımıza uygulanıyor. Bu, çocuklarımızın görsel hafıza, el göz koordinasyonu, motor becerilerini ölçmeye yarayan bir gelişim testidir. Gesell Gelişim Testi sonucunda bir raporlama yapıyoruz ve ailelerimize bu raporlama ölçüsünde bilgi veriyoruz. Testlerimizin tamamı ücretsiz uygulanmaktadır” diye konuştu.

“Çocuklar buraya geldiğinde çok mutlu”

4 yaşındaki kızı Masal ile Etkinlik Merkezine gelerek, buradaki imkanlardan yararlanan Nimet Kılıçkını, “Gayet memnunuz, üçüncü gelişim. İki kere İngilizce kursuna geldik. Bu sefer de bir gelişim testi vardı. Çocuklar buraya geldiğinde çok mutlu. Parkurdan hiç ayrılmıyorlar. Resim etkinlikleri var. İngilizce gayet güzel gidiyor. İlk başta salgın döneminden dolayı biraz tedirgin oldum ama öğretmenlerimiz çok bilinçli, annelerde de çocuklarımızda da maskeler var. Gayet güzel, memnunuz” dedi.