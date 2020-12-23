Büyükşehir Belediyesi ekipleri 27 noktada yol çalışması yapıyor

Ekipler, Forum Katlı Kavşağı ile birlikte toplam 27 noktada yol yapım, bakım ve onarım çalışması gerçekleştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mersin genelinde yürüttükleri yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları ile kenti adeta şantiye sahasına çevirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, “Birkaç ay içerisinde vatandaşlarımız, ‘Her taraf şantiyeye döndü' diyecek” cümleleri ile çalışmaların yoğunlaşacağının sinyalini vermişti. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu çerçevede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, Mersin'de vatandaşların rahat, konforlu ve sıkıntısız bir ulaşım sağlaması için gece-gündüz çalışarak kentin en işlek cadde ve bulvarlarının yanı sıra kırsal mahallelerin en ücra köşelerinde asfalt serme, yol iyileştirme ve yeni yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler bir yandan da kaldırım yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor.

Forum Katlı Kavşağı için ekipler gece-gündüz çalışıyor

Kısa süre önce temeli atılan Forum Katlı Kavşağının da bir an önce bitmesi için çalışan ekipler, çalışmalarını hızlandırdığı kavşağın inşasını 2021 yılı Ocak ayının sonuna bitirmeyi planlıyor. Kavşakta geçtiğimiz günlerde incelemelerde bulunan Başkan Seçer, “Herhangi bir olumsuzluk karşımıza çıkmaz ise hedefimiz tutacak ve ocak ayının sonunda Mersinlilerin hizmetine açacağız” demişti.

Öte yandan, kentin 27 farklı noktasında eş zamanlı çalışma yapan ekipler, Turgut Özal ve İsmet İnönü bulvarlarında asfalt ve kaldırım çalışması, Gaziosmanpaşa Caddesinde asfalt ve bordür, Kuvayi Milliye Caddesi ve 117. Caddede kaldırım, 141. Caddede kaldırım ve bordür, 34. Caddede kaldırım ve asfalt, 17. Caddede ise yeni yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tarsus ilçesinde Zafer Caddesi, Tataristan Caddesi ve Adile Hala Caddesinde kaldırım-asfalt, Altaylar Mahallesinde kaldırım, Ümit Yaşar Oğuzcan Caddesinde wash karo döşeme çalışmalarına devam eden ekipler, Halitağa Mezarlığına kilit parke döşemesi için de hazırlık yapıyor.

Bu çalışmaların yanı sıra ekipler, yaya güvenliği ve Mersin'in erişilebilir kent standartlarına uygun olması için kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları da yürütüyor. Toroslar Mevlana Mahallesinde ve 214. Caddede kaldırım çalışması, Mezitli ilçesi Tece Deniz Caddesinde kaldırım, Meltem, Kıbrıs ve Plaj caddesinde prizma parke yapımı devam ediyor. Akdeniz'de Silifke Caddesi Gazipaşa İlköğretim Okulu ile Soğuksu Karakolu arasında wash karo çalışması tamamlanırken, Karaduvar İsa Öner Caddesinde asfalt-bordür, Çiftçiler Caddesinde ise asfalt, kaldırım ve yağmur suyu deplase çalışmaları sürüyor.

Silifke Büyükşehir Mezarlığı içi kilit parke döşemesi tamamlanırken, Erdemli Üçtepe Mahallesinde asfalt, Esenpınar yolunda ise kaldırım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.