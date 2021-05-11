Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bayramda da görev başında olacak

Toplu taşıma hizmetlerinden cenaze ve defin işlemlerine, temizlik çalışmalarından itfaiye birimine, zabıta denetimlerinden sinekle mücadele ve ilaçlama çalışmalarına kadar birçok birim, bayram boyunca 7/24 hizmet verecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nı da kapsayan tam kapanma sürecinde sosyal belediyecilik anlayışıyla sürdürdüğü hizmetlerinin yanı sıra belediye hizmet ve sorumluluklarında da hiçbir aksama olmaması için tüm birimlerini seferber etti. Büyükşehir ekipleri, bayram boyunca Mersinliler için görev başında olacak.

Toplu taşıma hizmeti devam edecek

Bayram süresince toplu taşıma araçlarında gerekli tedbirler alınarak, sokağa çıkma yasağı genelgesindeki çalışma kısıtlılığı olmayan görevliler ve vatandaşlar için belediye otobüsü seferleri ücretsiz olarak devam edecek.

Alo 185 vatandaşın hizmetinde

7/24 görevi başında olan TEKSİN Mersin Çağrı Merkezi çalışanları, Ramazan Bayramı boyunca da Mersinlilerin hizmetinde olacak. Büyükşehir Belediyesinden istek, talep ve şikayette bulunmak isteyenler bayram süresince Alo 185 numaralı hattan ekiplere ulaşabilecek. Vatandaştan alınan bildirimler ile ilgili daire başkanlıkları da olumsuzlukların giderilmesi için göreve hazır olacak.

Bayram süresince engelli vatandaşlara yönelik yürütülen evde sağlık ve bakım hizmetleri aksamadan devam edecek.

İtfaiye ekipleri bayramda da nöbette

Bayram süresince oluşabilecek trafik kazaları, yangın ya da doğal afetler ve arama-kurtarma operasyonlarına karşı İtfaiye Dairesi ekipleri görev başında olacak. Gerekli eğitim ve donanıma sahip olan itfaiye ekipleri, bayram süresince vatandaşın en zor zamanında yanlarında olmayı sürdürecek. Zabıta Dairesi ekipleri de bayram boyunca vatandaşların huzur ve refahı için 7/24 teyakkuzda olacak.

İlaçlama, temizlik, cenaze ve defin işlemleri aksamayacak

Ekipler, kent genelinde sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde temizlik ve sinekle mücadele çalışmalarını aralıksız yürütecek. Cenaze ve defin hizmetleri ile ilgili gerekli tedbirler alınarak, Mersinlilerin talepleri herhangi bir aksamaya meydan vermeyecek şekilde karşılanacak.