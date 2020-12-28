Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iki günlük yasakta da sahadaydı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boş kalan cadde ve bulvarlarda dezenfeksiyon, temizlik, yol yapım, bakım ve onarım gibi çalışmaların yanı sıra refüjlerde de budama çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapan ekipler, hafta sonu yasağında kent genelindeki bitkilerin bakımını gerçekleştirdi. Ekipler, Adnan Menderes Bulvarı ve Kültür Park'taki palmiyeleri budadı. Yine Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki refüjde yer alan ve dalları uzadığı için kirliliğe ve trafik görünürlüğünün azalmasına sebep olan zakkumlar ve turunç ağaçları budandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesinden kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon

Hafta içi yürüttüğü temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları ile caddeleri ve bulvarları temizleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ise sokağa çıkma yasağında çalışmaların kapsamını genişletti. Sorumluluk alanında bulunan noktalarda çalışan ekipler kaldırımları ve yolları temizleyerek ardından arazözlerle dezenfekte etti. Boş kalan sokaklarda çalışmalarını yürüten ekipler, Mersin'in sokaklarını dezenfekte ederek, vatandaşlar için hijyenik hale getirdi.

Yol yapım ve bakım ekiplerinin çalışmaları yoğunlaştı

Mersin'in merkezinden kırsal kesimlerine kadar çalışmalarını sürdüren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri de sokağa çıkma yasağında kent merkezinde birçok noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. Ekipler, İsmet İnönü Bulvarı, 34. Cadde, 117. Cadde, Gazi Osman Paşa Caddesi, Çiftçiler Caddesi ve Mimar Sinan Caddesinde asfalt, kaldırım ve bordür yenileme ile zemin iyileştirme çalışmalarını titizlikle sürdürdü.