Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma yasağında yine görev başındaydı

Temizlik, budama ve toplu taşıma gibi hizmetler devam ederken, zabıta ve itfaiye personeli ise görevini yasakta da yerine getirdi. Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi ekipleri de sokak hayvanları için görevdeydi.

Büyükşehir Belediyesi, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında kentin birçok noktasında hizmetlerini sürdürdü. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı budama ekipleri, cadde ve bulvarlardaki bitki budama çalışmalarını hafta sonu da gerçekleştirdi. Hastane ve Kuvayi Milliye Caddelerinde çınar ağacı budaması yapan ekipler, 117. Cadde üzerinde de zakkum ve ateş dikeni budadı. Ekiplerin 117. Caddede gerçekleştirdiği çalışmalarla cadde estetik bir görünüme kavuşurken, trafik de daha güvenli bir hale getirildi. Kültür Park içerisinde bir süredir devam eden palmiye budama çalışmaları hafta sonu da sürdü.

Belediye otobüsleri, sokağa çıkma yasağında görevini sürdürmesi gereken vatandaşlar için yollardaydı. Zabıta personeli ise genelgeye göre yasakta uyulması gereken kuralları gözeterek vazifesini yerine getirdi. 7/24 görev yapan itfaiye personeli de gelen ihbarlara hızla müdahalede bulundu.

Yağmurdan arta kalan izler temizlendi

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, sokağa çıkma yasağında yoğun bir çalışma yürüttü. Pazar günü yağışların etkisinin azalmasıyla birlikte ortaya çıkan izler, ekipler tarafından temizlendi. Kaldırım ve caddelerde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görevli temizlik şefi Danyal Güngör, 178 personelle sahada yürüttükleri görevle yağmur sonrası dökülen yaprakları ve budama sonrası oluşan kalıntıları ortadan kaldırdıklarını söyledi. Sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip çalışmaları yoğunlaştırdıklarını belirten Güngör, “Küçük süpürge araçlarıyla kaldırım üstlerini sürekli temizliyoruz. Büyük süpürge araçlarımızla cadde ve sokakları temizliyoruz. Arazözle de en son dezenfeksiyon işlemlerini yapıyoruz. Hem trafiğin sakin olması hem de insanların sokakta olmaması bizim için çok büyük bir avantaj. Onun için daha rahat bir çalışma ortamı sunuyor bize. Biz de o fırsatı değerlendiriyoruz. Mersin'i gece gündüz yaşanabilir bir kent haline getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de sokak hayvanları için görevdeydi. Ekipler, gönüllülerle birlikte kedi ve köpek besleme odaklarının yanı sıra kentte patili dostların bulunduğu bölgelerde mama ve su dağıtımı gerçekleştirildi.