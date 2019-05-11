Büyükşehir Belediyesi, engellilere 30 akülü araç dağıttı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, belediyenin bu yıl 12'ncisini düzenlediği Mersin Engelliler Haftası Şöleni'nde, engelli bireylere 30 adet akülü araç teslimi yaptı. Seçer, “Birçok alandan fedakarlık yapıp, bu yurttaşlarımıza bizim kaynak ayırmamız lazım” dedi.

12. Geleneksel Mersin Engelliler Haftası Şöleni kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile ÇİMSA A.Ş ve ortakları işbirliğinde Akülü Araç Teslim Töreni yapıldı. Medikal Malzeme Dağıtımı kapsamında toplam 30 engelli vatandaşa akülü araçları Başkan Seçer tarafından teslim edildi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Seçer, akülü araç konusunda çok sayıda yurttaşın kendilerinden talepleri olduğunu söyledi. Seçer, “Kullanımı rahat, kendilerini yormayacak şekilde dizayn edilmiş akülü araçlar, onların yaşamını kolaylaştırıyor. Bizim bu taleplere yeterince cevap veremediğimizin farkındayım. Göreve yeni gelmem bir gerekçe değil. Bundan sonraki süreçte ne yapacağımızı konuşmamız lazım” ifadelerini kullandı.

“Mersin'de minimum 150 bin engelli yurttaşımız var”

Mersin'de engelli yurttaş sayısının azımsanamayacak kadar yüksek olduğuna dikkat çeken Seçer, “Mersin'de nüfusumuzun yüzde 8 ile yüzde 10'luk bir dilimi engelli yurttaşımızdan oluşuyor. Ama bunun çok daha düşük bir seviyede sistemimizde kayıtlı olan yurttaşlarımız var. Bizde kayıt miktarı 16 bin yurttaşımızın engelli olduğu yönünde. Ama minimum 150 bin ve daha üzeri engelli yurttaşımızın olduğunu biliyoruz. Daha engelsiz bir şehir, bir Mersin gayretinde olacağız. Engelli yurttaşımız belediyesinin, belediye başkanının, devletinin yanında olduğunu hissetmeli. Sosyal devlete, medeni devlete, güçlü devlete yakışan budur” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak dezavantajlı gruplara, engelli yurttaşlara, çocuklara ve kadınlara çok daha farklı davranmak zorunda olduklarını vurgulayan Seçer, “Biz de eğer güçlü, sosyal, medeni ve asaletli bir toplum ve devletsek bu konuda çok hassas davranmamız lazım. Birçok alandan fedakarlık yapıp, bu yurttaşlarımıza bizim kaynak ayırmamız lazım. Ben belediyeye geldiğim ilk günden beri israfın karşısında olacağımın altını kalın çizgilerle çizen bir belediye başkanıyım. Ama dezavantajlı gruplara, başta engelli yurttaşlarımıza, çocuklarımıza, kadınlarımıza çok daha farklı davranmak zorundayız. Onlara bonkör olmak zorundayız. Onlara daha fazla bütçe ve zaman ayırmak zorundayız” şeklinde konuştu.

Seçer, katkılarından dolayı ÇİMSA'ya teşekkür etti.

Fabrika Müdürü Haluk Uçak ise engelli bireylerin sayısının dünya nüfusu içerisinde önemli bir paya sahip olduğunu ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için tüm paydaşların sorumlulukları olduğunu ifade etti. Uçak, “Dünya nüfusunun yüzde 30'u engelli bireylerimizden oluşmaktadır. Bu anlamda hepimize çok iş düşmektedir. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Engelliler Daire Başkanlığına bize verdikleri destekler için teşekkür ediyoruz” dedi.