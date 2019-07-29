Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ve Bozyazı'da da üniversite hazırlık kursları açıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerine Erdemli ve Bozyazı'da açacağı şubeleri de ekliyor. Yeni eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 5 bin öğrencinin faydalanacağı kursların sayısı, hizmete açılacak yeni şubelerle 8'e ulaşacak.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in gençlerin eğitim-öğretim süreçleri ve sosyalleşmesi konusunda her türlü desteğin verilmesi talimatı çerçevesinde, üniversite hazırlık kursları il geneline yayılacak. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, üniversite hayali kuran, ancak maddi olanaksızlıklar nedeniyle sınava hazırlık sürecinde güçlük yaşayan öğrencilere destek için hizmet ağını genişletiyor. Şu ana kadar Mersin merkezin yanı sıra Tarsus, Anamur, Gülnar, Silifke ve Mut'ta olmak üzere toplam 6 şubede hizmet veren kurs merkezlerinin sayısı Erdemli ve Bozyazı'da açılacak şubelerle 8'e ulaşacak.

5 bin öğrenci kurslardan yararlanacak

Tecrübeli öğretmen kadrosu ve alanında uzman eğitmenler ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan gençler için büyük öneme sahip olan kurslarda, test kitapları, soru bankaları, yaprak test ve deneme sınavları da ücretsiz olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Öte yandan, merkezlerde, lise son sınıf öğrencileri profesyonel eğitim desteğinin yanı sıra sınav sürecinde profesyonel danışmanlık hizmeti de alıyor.

Yeni eğitim-öğretim döneminde yaklaşık 5 bin öğrenciye üniversiteye hazırlık sürecinde destek sağlayacak kurslar, Mersin merkezde yaklaşık bin 200, Tarsus'ta bin, Anamur'da 500, Silifke'de 500, Mut'ta 500, Gülnar'da 300, Erdemli'de 500 ve Bozyazı'da 200 öğrenci kapasitesiyle gençlerin başarılı bir sınav dönemi geçirmelerine destek sağlayacak.